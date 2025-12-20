15 kilót hízott a verseny után a Miss World Hungary szépsége

Haszonics Dórát előbb a Miss World Hungaryben, majd a TV2 katonai realityjében, A Kiképzésben láthatták a nézők. Ott, mint írta, nagyon sokat tanulhatott a honvédségről és önmagáról. A határait feszegette, hol kevesebb, hol több sikerrel, de mindig próbált 100 százalékot nyújtani. Az öt hét alatt sok remek embert ismert meg, akik megmutatták, milyen is az igazán erős összetartás és egymás segítése a legnehezebb napokon – írja a borsonline.hu.

Haszonics Dórát a Miss World Hungary című műsorban ismerhették meg először a nézők

Fotó: instagram.com/dorahaszonics1334/ / instagram.com/dorahaszonics1334/

A korábban a Miss World Hungary döntőjében is szerepelt modell bevallotta, a katonai reality után eléggé elengedte magát.

Szerepelhettem A Kiképzés című tévéműsorban, mellette sok forgatáson és modellmunkán vehettem részt. A műsor után viszont felszaladt rám 15 kiló, és nem éreztem jól magam a bőrömben. De tudtam, hogy a változás az én kezemben van. Ha valami nem tetszik, átírhatom. És át is írtam.

– írja Haszonics Dóra, aki a TV2 műsorában meg is sérült, de élvezte a forgatást.

A Miss World Hungary szereplője ma már a fitnesz világában mozog otthonosan

A Miss Sport 2024-es cím óriási megtiszteltetés volt számára, utána indult el a fitnesz világában.

„Ma már ez az egyik legnagyobb szenvedélyem. Több bikini fitness versenyen álltam színpadra, bajnoki címeket szereztem, és nemrég életem első világbajnokságán a több mint 40 indulóból bekerültem a top 15-be. Ez számomra hatalmas álom volt” – jegyezte meg.

