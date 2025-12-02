Molnár Gusztáv megrendítő vallomása: nagy traumát kellett átélnie

A Csallóközaranyoson felnőtt Molnár Gusztáv bevallotta, sokáig hazudott magának arról, milyen is volt valójában a gyerekkora. Terápián idéződtek fel benne azok az emlékek, amelyeket korábban teljesen elnyomott: gyakori veszekedések, félelem és apja öngyilkossági fenyegetései – írja a Bors.

Molnár Gusztáv

Fotó: Gábor Zoltán/MW Bulvár

Molnár Gusztáv könyörgött az apjának

A színész arról is beszélt, hogy évekig „kirakatgyerekként” próbálta bizonyítani, hogy a családja rendben van, miközben belül folyamatos feszültséget érzett.

Beugrott a kép, ahogy dörömbölök a pinceajtón és zokogok: Apa, ne tedd meg”

– mesélte.

Molnár többször került pszichiátriára, saját elmondása szerint húsz–harminc alkalommal. Tavaly azonban egy vízió segítette át a mélyponton. Látta maga előtt, hogy bajnokként áll a Sztárbox ringjében, mellette pedig várandós felesége, Dorina. Végül ez valóssággá vált: idén megnyerte a Sztárboxot, és első közös gyermeküket várják.

Nem akarok meghalni. Szeretem ezt a lányt. Most már én irányítom a démonokat, nem fordítva”

– mondta Molnár, aki szerint még mindig hosszú út áll előtte, de életében végre fordulat következett be.

Új élet, új család

Molnár Gusztáv új fejezetet nyitott az életében, és boldogabb, mint valaha.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.