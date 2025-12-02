Hírlevél

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv megrendítő vallomása: nagy traumát kellett átélnie

A népszerű színész ismét őszintén beszélt gyerekkoráról, traumáiról és az alkoholizmussal folytatott évekig tartó harcáról a Palikék Világa podcastben. Molnár Gusztáv elmondta: csak akkor lépett a gyógyulás útjára, amikor szembenézett a múltjával.
Molnár Gusztáv

A Csallóközaranyoson felnőtt Molnár Gusztáv bevallotta, sokáig hazudott magának arról, milyen is volt valójában a gyerekkora. Terápián idéződtek fel benne azok az emlékek, amelyeket korábban teljesen elnyomott: gyakori veszekedések, félelem és apja öngyilkossági fenyegetései – írja a Bors

Molnár Gusztáv – Fotó: Gábor Zoltán/MW Bulvár
Molnár Gusztáv
Fotó: Gábor Zoltán/MW Bulvár

Molnár Gusztáv könyörgött az apjának

A színész arról is beszélt, hogy évekig „kirakatgyerekként” próbálta bizonyítani, hogy a családja rendben van, miközben belül folyamatos feszültséget érzett.

Beugrott a kép, ahogy dörömbölök a pinceajtón és zokogok: Apa, ne tedd meg

 – mesélte.

Molnár többször került pszichiátriára, saját elmondása szerint húsz–harminc alkalommal. Tavaly azonban egy vízió segítette át a mélyponton. Látta maga előtt, hogy bajnokként áll a Sztárbox ringjében, mellette pedig várandós felesége, Dorina. Végül ez valóssággá vált: idén megnyerte a Sztárboxot, és első közös gyermeküket várják.

Nem akarok meghalni. Szeretem ezt a lányt. Most már én irányítom a démonokat, nem fordítva” 

– mondta Molnár, aki szerint még mindig hosszú út áll előtte, de életében végre fordulat következett be.

Új élet, új család

Molnár Gusztáv új fejezetet nyitott az életében, és boldogabb, mint valaha.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

