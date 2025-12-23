Megrázó! Újraélesztették az Omega legendás gitárosát

Jelenleg rehabilitációs intézetben ápolják Molnár György Elefántot, az Omega legendás gitárosát. A 76 éves zenész szeptemberben egy rendkívül összetett, csaknem nyolcórás szívműtéten esett át, amely után kritikus napok következtek – írja a Bors.

Molnár György Elefánt megható üzenete a kórteremből — az Omega gitárosa erőt adó szavakkal üzent a rajongóknak. Fotó: MW Bulvár

Sajtóinformációk szerint a beavatkozást követően pár nappal újra kellett éleszteni, és átmenetileg lélegeztetőgépre került. Amikor azonban végre megszólalhatott, a kórteremben lévők meghatódva tapsoltak — az Omega zenésze ugyanis visszatért.

Állapota azóta stabilizálódott, ereje lassan, de biztosan tér vissza. Járókeret segítségével már több métert is képes megtenni, és jókedvűen mesél a mindennapjairól.

Megható üzenet a kórteremből — Molnár György Elefánt szavai mindenkit megérintettek

Az Omega Mindenek Felett rajongói oldal számolt be arról, hogy két rajongó személyesen is meglátogatta Molnár György Elefántot a rehabilitációs intézetben. A találkozón átadták a zenésznek a rajongók százaitól érkező jókívánságokat.

A beszámoló szerint Elefánt jó hangulatban fogadta őket, büszkén mesélte, hogy napról napra erősebb, és január közepén már szeretne hazatérni.

Ez volt az első szava

A látogatás során egy igazán lélekemelő történet is napvilágra került. Amikor az orvosok eltávolították a gégekanült, amely a lélegeztetőgéphez kapcsolódott, Molnár György Elefánt első kimondott szava ez volt:

„Omega.”

A zenész üzenetében mindenkit szeretettel köszöntött, és háláját fejezte ki a felé áradó támogatásért és szeretetért. A rajongók és barátok egy emberként kívánnak neki további jobbulást és békés ünnepeket.

Molnár György „Elefánt”, a legendás zenész nemrég súlyos szívműtéten esett át. Az Omega alapító tagja egy nyolcórás nyitott szívműtéten van túl, amelyet orvosai életmentőnek neveztek.

