Tiv Tivy újabb randija rémálommá vált – Nagy Ő Virág már a gyűrűt várja

A korábbi Lidl-randi után sokan azt gondolták, ennél már nem lehet rosszabb, de a történet új szintre lépett. Nagy Ő Virág szerint Tiv Tivy még karácsonyi ajándékot is elvárt tőle, ráadásul mindezt szívességként próbálta beállítani – írja a Bors.

Nagy Ő Virágot csak egy gyűrűvel vagy egy luxusautóval lehet kiengesztelni.

Fotó: Instagram

Mit tűr még el Nagy Ő Virág és mit kér cserébe?

A modell elmondása alapján a férfi teljesen félreértette a helyzetet, és egyre kellemetlenebb elvárásokkal hozakodott elő. Virág korábban már keményen beszólt a vloggernek:

Tiv Tivy egy igazi büdös bunkó paraszt vagy! Azt is bánom, hogy megismertelek és találkoztam veled

A csalódott influenszer szerint a mai férfiak megváltoztak, és egyre inkább tőlük várják a kezdeményezést. Úgy érzi, ő maga is túl sokat engedett, hogy a kapcsolat működjön, mégsem kapott cserébe semmit. A botrányhősnő most már minimum egy gyémántgyűrűt vagy akár egy Mercedest tart méltó bocsánatkérésnek. Azt mondja, a kocsit csak a teraszra tenné ki, de legalább mutatna valamit a férfi igyekezetéből. Végül hozzátette: egy 600 köves gyémántgyűrű talán minden sérelmet jóvá tudna tenni.

Hozzon legközelebb gyűrűt, gyémántot, ami 600 kővel van kirakva. Az mindenre jó, mindenre gyógyír, ezt minden nő szereti.

Virágnak az új Nagy Ő-re is fáj a foga

A Nagy Ő Virág szerint Stohl András tökéletes választás az új A Nagy Ő-műsor főszereplőjének. Ha kapna tőle egy kedves üzenetet, akár harmadszor is vállalná, hogy versenybe szálljon.

A botrányhősnő saját társkereső műsort akar

Az egykori Nagy Ő sztárja, Péntek‑Gyulai Virág szerint ideje, hogy saját kezébe vegye a párkeresést, ezért egy saját társkereső show-t szeretne indítani. A modell szerint ő maga a műsor: több kompromisszumot nem köt, és már konkrét címötletei is vannak: „Virág férjet keres”, „Virág házasodna”.