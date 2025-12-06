Nem így tervezték: óriási baki árulta el a Next Top Model Hungary szépségének titkát

A 2024-es Next Top Model Hungary óta Matuz Kitti élete felgyorsult: férjhez ment, majd bejelentette, hogy első gyermekét várja. A boldog időszakot egy különleges gender reveal ünnepség tette még emlékezetesebbé, amely azonban egy apró véletlen miatt teljesen másképp alakult, mint tervezték – írja a Bors.

Matuz Kitti babaváró bakija: egy muffin miatt tudta meg a Next Top Model Hungary sztárja, hogy kislány érkezik. Fotó: Instagram.com/kittileda/

Véletlen pillanat árulta el a baba nemét a Next Top Model Hungary sztárjánál

A pár muffinokkal oldotta meg a baba nemének leleplezését: egyetlen darab rózsaszín krémet rejtett, a többi pedig hagyományos tölteléket. A sors úgy hozta, hogy Kitti vette el azt a muffint, amelyben a rózsaszín jelzés lapult — csakhogy elsőre egyáltalán nem értette, mi történik.

A videón jól látszik, ahogy megkóstolja a süteményt, majd zavartan próbálja megfejteni az ízt. A család már izgatottan figyelt, ő azonban még mindig csak találgatott, mire végül kimondta a pillanat legendássá vált mondatát:

„Hogy lett lány?”

Később nevetve mesélte, hogy teljes sokkhatás alatt állt, és elsőre azt hitte, valamilyen meggyes muffint kapott. Ma már teljesen átélte a pillanatot, és izgatottan készül a kislánya érkezésére.

A rajongók imádják a természetes reakciót, és különösen örülnek, hogy a Next Top Model Hungary csapatában egyre több örömhír érkezik. Papp Gabi után most Kitti is lányos anyuka lesz.

