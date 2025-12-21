Nótár Mary fájdalmas döntést hozott: ezért nem lép fel karácsonykor

Nótár Mary nyolc éve nem vállal fellépést az ünnepek alatt, ezt az időt kizárólag a családjának szenteli – írja a Bors.
Nótár Mary fogadalmat tett
December 22-én még színpadra áll az énekesnő, majd pihen, szenteste pedig szeretteivel emlékezik azokra, akik már nincsenek velük.
Amikor anyukám elment, megfogadtam, hogy karácsonykor soha többé nem dolgozom”
– mondta az előadó.
A Sztárban Sztár All Stars elődöntős versenyzője elárulta, hogy édesanyja halála óta egészen másképp tekint az életre. A műsor egyik érzelmes pillanatában tett fogadalmát is komolyan vette: több időt szán a családjára és önmagára. Januárban Ausztriába, februárban Thaiföldre utazik pihenni, ilyenre korábban nem volt példa az életében.
Bár a karácsony tabu számára, szilveszterkor továbbra is dolgozik.
Muzsikus családból származom, nálunk mindig az volt a babona, hogy az új évet munkával kell kezdeni”
– mondta.
A zene továbbra is az életet jelenti Nótár Marynek, de ma már tudja, hogy a családdal töltött idő pótolhatatlan.
Nótár Mary hatalmas titkot árult el
Az énekesnő a közelmúltban elmondta, mi tartja fiatalon, és hogyan őrzi ragyogását a feszített tempó ellenére.
Elképesztően gyönyörű volt Nótár Mary
Egy újabb mesés esküvőn tűnt fel nemrégen a mulatós zene egyik legismertebb arca.