Nótár Mary fájdalmas döntést hozott: ezért nem lép fel karácsonykor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Örökre megváltoztatta Nótár Mary életét édesanyja halála. A mulatós zene koronázatlan királynője 2017. december 24-én veszítette el az édesanyját, aki hosszú éveken át súlyos immunbetegséggel küzdött. Nótár Mary akkor fájdalmas, de határozott döntést hozott, olyat, amit azóta is következetesen betart.
Nótár Marykarácsonydöntés

Nótár Mary nyolc éve nem vállal fellépést az ünnepek alatt, ezt az időt kizárólag a családjának szenteli – írja a Bors.

Nótár Mary – Fotó: Bánkúti Sándor/Bors
Nótár Mary
 Fotó: Bánkúti Sándor/Bors
 

Nótár Mary fogadalmat tett

December 22-én még színpadra áll az énekesnő, majd pihen, szenteste pedig szeretteivel emlékezik azokra, akik már nincsenek velük.

Amikor anyukám elment, megfogadtam, hogy karácsonykor soha többé nem dolgozom”

 – mondta az előadó.

A Sztárban Sztár All Stars elődöntős versenyzője elárulta, hogy édesanyja halála óta egészen másképp tekint az életre. A műsor egyik érzelmes pillanatában tett fogadalmát is komolyan vette: több időt szán a családjára és önmagára. Januárban Ausztriába, februárban Thaiföldre utazik pihenni, ilyenre korábban nem volt példa az életében.

Bár a karácsony tabu számára, szilveszterkor továbbra is dolgozik.

Muzsikus családból származom, nálunk mindig az volt a babona, hogy az új évet munkával kell kezdeni” 

– mondta.

 A zene továbbra is az életet jelenti Nótár Marynek, de ma már tudja, hogy a családdal töltött idő pótolhatatlan.

Nótár Mary hatalmas titkot árult el

Az énekesnő a közelmúltban elmondta, mi tartja fiatalon, és hogyan őrzi ragyogását a feszített tempó ellenére.

Elképesztően gyönyörű volt Nótár Mary

Egy újabb mesés esküvőn tűnt fel nemrégen a mulatós zene egyik legismertebb arca.


 

 

