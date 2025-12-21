Nótár Mary fájdalmas döntést hozott: ezért nem lép fel karácsonykor

Nótár Mary nyolc éve nem vállal fellépést az ünnepek alatt, ezt az időt kizárólag a családjának szenteli – írja a Bors.

Nótár Mary

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors



Nótár Mary fogadalmat tett

December 22-én még színpadra áll az énekesnő, majd pihen, szenteste pedig szeretteivel emlékezik azokra, akik már nincsenek velük.

Amikor anyukám elment, megfogadtam, hogy karácsonykor soha többé nem dolgozom”

– mondta az előadó.

A Sztárban Sztár All Stars elődöntős versenyzője elárulta, hogy édesanyja halála óta egészen másképp tekint az életre. A műsor egyik érzelmes pillanatában tett fogadalmát is komolyan vette: több időt szán a családjára és önmagára. Januárban Ausztriába, februárban Thaiföldre utazik pihenni, ilyenre korábban nem volt példa az életében.

Bár a karácsony tabu számára, szilveszterkor továbbra is dolgozik.

Muzsikus családból származom, nálunk mindig az volt a babona, hogy az új évet munkával kell kezdeni”

– mondta.

A zene továbbra is az életet jelenti Nótár Marynek, de ma már tudja, hogy a családdal töltött idő pótolhatatlan.

