Ilyennek ritkán látni: Ördög Nóra megjelenése mindet vitt!

Ördög Nóra évek óta a hazai televíziózás egyik legmeghatározóbb arca: műsorvezetőként és zsűritagként is magabiztosan mozog a képernyőn, miközben stílusérzéke rendre témát ad a rajongóknak. Ezúttal egy decemberi, zártkörű eseményen készült fotósorozattal jelentkezett Instagramon, ahol elegáns megjelenése és különleges ruhaválasztása ismét a figyelem középpontjába került - írja a Bors.

Ördög Nóra Instagramra feltöltött fotója nagy visszhangot váltott ki

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Milyen ruhában jelent meg Ördög Nóra?

A műsorvezető egy kifinomult, mégis látványos ruhát viselt, amely egyszerre volt ünnepélyes és modern. A szabás kiemelte az alakját, az összhatás pedig tökéletesen illeszkedett a decemberi esemény hangulatához. A fotók tanúsága szerint a megjelenés nemcsak a helyszínen váltott ki elismerő pillantásokat, hanem az Instagramon is sorra érkeztek a dicsérő reakciók.

Megtörte a csendet – a magyar modell drámai bejelentése sokkolta a rajongókat

Horváth Csenge végre megtörte a csendet, és egyetlen fotóval tudatta a rajongókkal. A hír napok óta tartó találgatások után futott végig a közösségi médián, ahol Horváth Csenge bejelentése azonnal hatalmas figyelmet kapott.

Sydney van den Bosch megrendítő vallomása: „nem így terveztük”

A Szerencsekerék egykori műsorvezetője nemrég lett édesanya. Sydney van den Bosch és férje nem unatkozik, ugyanis az újszülött mellett nehéz fába vágták a fejszét: építkeznek.