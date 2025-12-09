Palik László elárulta az Exatlon Hungary kulisszatitkait

Palik László újra a figyelem középpontjába került, miután a Sztárban Sztár All Stars döntőjében bejelentették: visszatér a legendás sportreality. A műsorvezető szerint az Exatlon Hungary 2026 nemcsak a nézőknek, hanem neki személyesen is hatalmas öröm – írja a Bors.

Palik László és Gelencsér Timi lesznek a visszatérő Exatlon Hungary műsorvezetői – Fotó: Bors

Mit gondol Palik László az Exatlonról?

Az Exatlon Hungary 2026 érkezését Palik László és Gelencsér Timi jelentették be, és a műsorvezető egyértelműen megmutatta, mennyire közel áll hozzá a produkció. A négy korábbi évad kiemelkedő nézettsége szerinte bizonyítja, hogy a műsor az ország egyik kedvence, és ő maga is szívügyének tekinti.

Palik emlékeztetett arra is, hogy a koronavírus-járvány idején hónapokra Dominikán ragadtak, ahol fél éveket töltöttek a forgatással – igazi összekovácsoló időszak volt ez a stáb számára.

A visszatérés mögött hosszú évek kitartó munkája áll, amelyben kulcsszerepet játszott a TV2 vezetése, különösen Fischer Gábor és később Vaszily Miklós. Palik szerint a formátum ereje abban rejlik, hogy a nézők nap mint nap láthatják a versenyzők emberfeletti küzdelmét, a sport valódi lényegét.

A műsor titkát ennek a különleges küzdelemnek a lelke adja

– mondta.

A műsorvezető már izgatottan készül a munkára, és azt ígéri: a Gelencsér Timivel és a teljes stábbal közös visszatérés újra nagyot szól majd, hiszen az Exatlon Hungary 2026 célja ugyanaz marad — motiválni, inspirálni és izgalmas küzdelmeket hozni a TV2 nézőinek.

Mit lehet tudni az Exatlon Hungary 2026-ról?

Hatalmas lelkesedést váltott ki a TV2 bejelentése, miszerint néhány év kihagyás után visszatér a népszerű műsor Palik László és Gelencsér Timi műsorvezetésével. A döntés különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen Timi csak néhány hónapja távozott a TV2-től. A szépségkirálynő közösségi oldalán azt írta: őt magát is meglepte a felkérés, mégis úgy érzi, újra a helyére került.

Arcpirító módon kikezdtek Palik Lászlóval

A TV2 népszerű vetélkedőjében, a Legyen Ön is milliomos! adásában nemcsak a tudásé, hanem a jókedvé és a humoré is volt a főszerep. Palik László műsorvezető furcsállta is a helyzetet.