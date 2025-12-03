„Gyenge vagyok” – őszintén beszélt állapotáról Pásztor Erzsi

Hírlevél
2025. december 03.
Az elmúlt hónapokban több egészségügyi nehézség és sérülés is befolyásolta a színésznő mindennapjait. A felépülés folyamatát most Pásztor Erzsi újabb esése is lassítja, ami tovább növelte az aggodalmat rajongói körében. Állapotát rendszeres gyógytorna, fokozott óvatosság és családi támogatás segíti stabilizálni.
A közönség által nagyra becsült művésznő, Pásztor Erzsi szeptemberi balesetét követően újabb sérülést szenvedett: otthona előtt botlott meg, amely során főként zúzódások keletkeztek. A korábbi válltörés gyógyulása továbbra is elhúzódik, a színésznő gyengeségről számolt be, ugyanakkor változatlanul ellátja színházi feladatait a Turay Ida Színházban és a Játékszínben – írja a Bors.

Pásztor Erzsi, PásztorErzsi 20250323 Mohora Megnyílt a Tolnay Klári Emlékház 25. évada Mohorán. A rendezvényt Pásztor Erzsi, Kossuth-díjas színművész nyitotta meg. A nyitóesemény alkalmával irodalmi esttel emlékeztek meg Jókai Mór születésének 200. évfordulójáról. Fotó: Vendel Lajos VL Nógrád Megyei Hírlap Képen: Pásztor Erzsébet, Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes művész, a Soproni Petőfi Színház, a Turay Ida Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja
Pásztor Erzsi
Fotó: Vendel Lajos/Nógrád Megyei Hírlap

Hogyan sérült meg Pásztor Erzsi?

A színésznő egy rossz mozdulat miatt esett el nemrég, közvetlenül a háza előtti járdaszakaszon. Korábbi válltörése miatt eleve óvatosan mozgott, ám gyengesége miatt most nem tudta kivédeni az újabb botlást. Szerencsére csont nem tört, de a kék foltok és a fájdalom napokig elkísérték.

Milyen állapotban van Pásztor Erzsi?

Elmondása szerint a mozdulatok még mindig nehezek számára, ugyanakkor a közönség szeretete hatalmas erőt ad neki. A gyógytornász már rendszeresen jár hozzá, mióta lekerült a szoros vállkötés, amely hónapokon át stabilan tartotta a sérült területet. Bár gyenge, nem hajlandó feladni: továbbra is főz, amennyire tud, és próbálja visszanyerni korábbi fizikai állóképességét.

Milyen betegségekkel küzd Pásztor Erzsi?

A színésznő év elején tudta meg, hogy vérszegénysége és vashiánya van, ami jelentősen csökkentette az étvágyát. Ez odáig vezetett, hogy mintegy húsz kilót fogyott, ami a válltörés gyógyulását is lassította. 

Súlyos beteg a magyar bajnok sportolónő

Szomorú hírről számolt be a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok Suhaj Katalinnál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak.

Mentő vitte el: összeesett a magyar szépségkirálynő a világverseny előtt

Az idei Miss Universe verseny Thaiföldön váratlan fordulatot vett, többen megbetegedtek. A magyar versenyző, Dezsényi Kincső állapota a legsúlyosabb, egyáltalán nem biztos, hogy folytatni tudja a világdöntőre való felkészülést.
 

 

