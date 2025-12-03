„Gyenge vagyok” – őszintén beszélt állapotáról Pásztor Erzsi

A közönség által nagyra becsült művésznő, Pásztor Erzsi szeptemberi balesetét követően újabb sérülést szenvedett: otthona előtt botlott meg, amely során főként zúzódások keletkeztek. A korábbi válltörés gyógyulása továbbra is elhúzódik, a színésznő gyengeségről számolt be, ugyanakkor változatlanul ellátja színházi feladatait a Turay Ida Színházban és a Játékszínben – írja a Bors.

Pásztor Erzsi

Fotó: Vendel Lajos/Nógrád Megyei Hírlap

Hogyan sérült meg Pásztor Erzsi?

A színésznő egy rossz mozdulat miatt esett el nemrég, közvetlenül a háza előtti járdaszakaszon. Korábbi válltörése miatt eleve óvatosan mozgott, ám gyengesége miatt most nem tudta kivédeni az újabb botlást. Szerencsére csont nem tört, de a kék foltok és a fájdalom napokig elkísérték.

Milyen állapotban van Pásztor Erzsi?

Elmondása szerint a mozdulatok még mindig nehezek számára, ugyanakkor a közönség szeretete hatalmas erőt ad neki. A gyógytornász már rendszeresen jár hozzá, mióta lekerült a szoros vállkötés, amely hónapokon át stabilan tartotta a sérült területet. Bár gyenge, nem hajlandó feladni: továbbra is főz, amennyire tud, és próbálja visszanyerni korábbi fizikai állóképességét.

Milyen betegségekkel küzd Pásztor Erzsi?

A színésznő év elején tudta meg, hogy vérszegénysége és vashiánya van, ami jelentősen csökkentette az étvágyát. Ez odáig vezetett, hogy mintegy húsz kilót fogyott, ami a válltörés gyógyulását is lassította.

