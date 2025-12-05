Öt éve hunyt el az ország művésznője, Pécsi Ildikó

Pécsi Ildikó májusban töltötte volna a 85. születésnapját, december ötödikén, a mai napon pedig már öt éve, hogy az égi színpadon játszik tovább. Alakításaiban, hangjában, rendezéseiben és derűs személyiségében ma is tovább él, írja a borsonline.hu.

A Magyar Filmakadémia életműdíjával tüntette ki Pécsi Ildikó színművészt a Pesti Vigadóban 2020. február 28-án

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Pécsi Ildikó halála az egész országot megrázta

Pécsi Ildikó életműve jóval több volt mint szerepek hosszú sora: jelenléte generációkat kötött a színházhoz és a magyar filmhez. Sokoldalúságát és kitartó munkáját számos rangos elismeréssel díjazták, köztük Jászai Mari-díjjal, az „érdemes” és „kiváló művész”-címekkel, valamint a Kossuth-díjjal. Olyan alkotásokban láthattuk, amelyek mára a magyar filmtörténet maradandó darabjai. A szélesebb közönség többek között Az aranyemberben, a Linda című sorozatban vagy az örök kedvencé vált Indul a bakterházban szerette meg. Szerepeit hosszasan lehetne sorolni, melyekben emlékezetes alakítást nyújtott a színház- és filmrajongók legnagyobb örömére.

Ezzel szemben élete utolsó pár hónapja közel sem volt ennyire boldog. Élete szerelme, férje, az olimpiai bajnok labdarúgó, Szűcs Lajos ugyanis 2020. július 12-én, hosszú, küzdelmes betegség után hunyt el. Több mint 50 évig voltak házasok. A szerelemből közös gyermekük is született, Szűcs Csaba személyében.

Mi nagyon sokáig voltunk együtt a férjemmel. Rettenetesen szépséges együttlét volt. Örök élet nem nagyon van az ember számára, illetve mégis van az emberek szívében. Őrá nem kell gondolni, ő bennem van...

– mesélte Pécsi Ildikó megható őszinteséggel az utolsó televíziós interjújában.

Megérezte a saját halálát

A művésznő már hetekkel a halála előtt tudta, hogy el fog távozni. Egyszerűen megérezte! De már valójában élni sem akart! Ezt közölte a családjával is: „már nagyon közel a halál”. „Egyik nap belenézett a tükörbe és azt mondta: Pécsi Ildikó színésznő voltam. Majd befeküdt az ágyba, és soha többet nem kelt onnan fel…” – nyilatkozta korábban a Borsnak L. Péterfi Csaba, Ildikó fogadott gyermeke.

Pécsi Ildikó halála nem csupán egy korszak végét jelentette, hanem egy olyan ember elvesztését, aki nemcsak szakmai tudásáért, hanem kedvességéért és mély emberségéért is tiszteltek.