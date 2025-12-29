Baleset ért egy kislányt Pintér Tibor lovasszínházában

Káosz és izgalom uralkodott a Nemzeti Lovas Színházban az új épület első megnyitója előtt. A színház vezetője, Pintér Tibor az év legstresszesebb napjaként élte meg az eseményt – írja a Bors.

Pintér Tibor

A színész és csapata hosszú hónapokig dolgozott azon, hogy a Kincsem Parkban méltó körülmények között fogadhassák a nézőket. A megnyitó napja azonban próbára tette a csapatot. Az előadás előtt még teljes volt a káosz: a függönyt még szerelték, a lámpák nem működtek, és egy ló hirtelen megőrült, ledobva egy kislányt. Pintér Tibor elmondása szerint ekkor kellett menteni a menthetőt, miközben gálaműsort rendezett mindössze egy hét alatt.

Pintér Tibor szerint káosz uralkodott percekkel a megnyitó előtt

Hat órakor nyitottunk és öt óra huszonkét perckor a nézők már kint álltak, tolongtak az ajtó előtt. Én még munkaruhában deszkákat cipeltem

– mesélte Pintér Tibor.

Közben az egyik ló megőrült, ledobott egy kislányt

– tette hozzá.

