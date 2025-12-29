Súlyos betegségéről vallott Pogány Judit

Pogány Judit 81 évesen is aktív, azonban egy súlyos szembetegség jelentősen megnehezíti a mindennapjait. A színésznő makuladegenerációban szenved, ami egy gyógyíthatatlan látásromlással járó betegség, és már az önálló közlekedést is ellehetetleníti számára – írja a Bors.

Pogány Judit

Fotó: Bors

A színésznő őszintén beszélt állapotáról, és elmondta: már három éve nem vezethet autót, mert a látása jelentősen romlott.

Ez egy makuladegeneráció nevű, szövetelhalással járó szembetegség, amit nem tudnak gyógyítani

– mesélt súlyos betegségéről a színésznő. „Nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad, és azon vagyunk, hogy lassabban haladjon” – tette hozzá.

Pogány Judit nem adja fel a színészetet

A látásvesztés miatt a színésznő taxival jár próbákra és előadásokra, a szövegkönyvek olvasása pedig egyre nagyobb kihívást jelent számára. Ennek ellenére továbbra is játszik, és mindent megtesz azért, hogy folytathassa a munkáját.

