Súlyos betegségéről vallott Pogány Judit

Pogány Judit 81 évesen is aktív, azonban egy súlyos szembetegség jelentősen megnehezíti a mindennapjait. A színésznő makuladegenerációban szenved, ami egy gyógyíthatatlan látásromlással járó betegség, és már az önálló közlekedést is ellehetetleníti számára – írja a Bors.
A színésznő őszintén beszélt állapotáról, és elmondta: már három éve nem vezethet autót, mert a látása jelentősen romlott.
Ez egy makuladegeneráció nevű, szövetelhalással járó szembetegség, amit nem tudnak gyógyítani
– mesélt súlyos betegségéről a színésznő. „Nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad, és azon vagyunk, hogy lassabban haladjon” – tette hozzá.
Pogány Judit nem adja fel a színészetet
A látásvesztés miatt a színésznő taxival jár próbákra és előadásokra, a szövegkönyvek olvasása pedig egyre nagyobb kihívást jelent számára. Ennek ellenére továbbra is játszik, és mindent megtesz azért, hogy folytathassa a munkáját.
Kórházba került Voith Ági
Karácsony előtt súlyos betegség miatt került kórházba Voith Ági. A Jászai Mari-díjas színésznőt tüdőgyulladás miatt kezelték, de szerencsére már jobban van.
Súlyos betegséggel küzd az Omega elhunyt énekesének a lánya
Kóbor János lánya tehetséges énekesnő, 2023-ban debütált a Gyöngyhajú lány című Omega musicalben, ahol azóta is nagy sikerrel alakítja Kriszta szerepét. December 13-án azonban hiába várta őt a lendvai közönség: az előadás elmaradt, mivel a főszereplő súlyos beteg lett.