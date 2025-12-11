Egy hajszálon múlt a magyar énekes élete – megrázó vallomás

Rácz Gergő gyermekkori titka most először tárul fel ilyen őszinteséggel. A népszerű énekes ma a sikereiről ismert, mégis kevesen tudják, hogy tízéves korában hajszálon múlott az élete. Története nemcsak megrendítő, hanem meghatározó is: innen indult zenei pályája belső világa – írja a Bors.

Rácz Gergő – Fotó: Bors

Milyen betegségben szenvedett Rácz Gergő?

Rácz Gergő tízévesen tbc-n esett át, és bár állapota életveszélyes volt, ő akkor még alig fogta fel, mi történik vele. Hosszú hónapok teltek el alvással, furcsa álmokkal és kedves doktornőkkel, miközben az egész helyzetnek valamilyen különös, ünnepélyes hangulata volt számára. A kezelés után azonban semmi sem volt a régi: az iskolába visszatérve elveszítette a kapcsolatot osztálytársaival, és külső szemlélőként próbált újra beilleszkedni.

A család éveken át titkolta előtte, hogy tuberkulózisa volt, hiszen akkoriban mindenki rettegett a betegségtől.

Később értette meg, milyen közel került a tragédiához – és azt is, hogy a kényszerű magány, a bezártság és a zene jelentette menedék hogyan formálta személyiségét. Rácz Gergő szerint ha édesanyja nem viszi időben a tüdőgondozóba, ma egészen máshogy alakult volna az élete.

Most már hálával tekint vissza erre az időszakra: szerinte minden úgy történt, ahogy kellett.

A zenéjét pedig azoknak ajánlja, akik szintén megküzdöttek valamilyen nehézséggel, és erőt merítenek a dalaiból.

