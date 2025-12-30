Meglepő vallomást tett Rácz Jenő felesége a plasztikáról

Rácz-Gyuricza Dóra 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában válaszolt követői kérdéseire, ahol többek között a plasztikai műtét és a természetes szépség témája is előkerült. Elmondása szerint gyakran kap tanácsokat arra, mit kellene „megcsináltatnia”, ő azonban tudatosan elutasítja a drasztikus beavatkozásokat, mert fontos számára az egyediség és az önelfogadás – írja a Bors.

Rácz-Gyuricza Dóra szerint a természetes szépség az igazi érték

Fotó: Bors/Mediaworks Archív

Plasztikáztatott-e valamit Rácz-Gyuricza Dóra?

Rácz-Gyuricza Dóra egyértelműen kijelentette: nem esett át plasztikai műtéten. Elmondása szerint mindössze fogszabályzót viselt korábban, más beavatkozást nem vállalt. Úgy véli, a testet és az arcot, amit kaptunk, ápolni és szeretni kell, nem pedig folyamatosan átalakítani.

Saját megfogalmazása szerint inkább marad „magabiztosan egyedi”, mintsem „szorongó tömegcikk”.

Tapasztalatai alapján nem ismer olyan embert, aki minden beavatkozással elégedett lenne, ezért ő a természetes szépség kiemelésében hisz. Hozzátette ugyanakkor, hogy a sminkelést a mindennapok részének tartja, de komolyabb változtatásokat nem tervez.

