Rácz Jenő kislánya hatalmasat nőtt: szívmelengető apa–lánya pillanat

A képeket a séf felesége, Rácz-Gyuricza Dóra készítette a tengerparton. A Rácz Jenőről és kislányáról hátulról készített kép még érzékletesebben adja vissza a meghitt pillanatot – írja a Bors.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra gyereke már kész nagylány

Fotó: László Szabolcs

Dóri egy közösen épített, látványos homokvárat is megmutatott saját oldalán. A család idilli, játékos hangulatú kiruccanása jól tükrözi, milyen szoros a kötelék köztük.

Lesz Kamillának kistesója?

Gyuricza Dóra végre megtörte a csendet, és elárulta, hogy ő és Rácz Jenő egyre gyakrabban beszélgetnek a második babáról. Bár még nincs konkrét bejelentés, Dóri szerint a gondolat nagyon is foglalkoztatja őket, főleg hogy Kamilla mellett szinte repül az idő. A rajongók pedig már izgatottan találgatják, mikor érkezhet a következő kis Rácz-csoda.

Sírva vallott Rácz Jenő felesége – kevesen tudták ezt a családi drámát

Rácz Jenő felesége a Frizbiben őszintén és könnyek között beszélt arról, milyen nehézségeken mentek keresztül a gyermekvállalás során. Megható vallomása mindenkit meglepett, hiszen eddig ennyire nyíltan nem beszélt a fájdalmas időszakról.

A cuki fotó Jenőről és Kamilláról: