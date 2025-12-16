Rácz Jenő olyat mondott, amin mindenki ledöbbent

Rácz Jenő a Borsnak őszintén elmondta, hogy szüksége van egy saját belső térre, ahol senkinek sem kell megfelelnie.

Rácz Jenő – Fotó: Instagram

Rácz Jenő megfelelési kényszere

A sztárséf szerint a csend nem kellemetlen, hanem feltöltő állapot.

Ha magányos lehetnék, a világ legboldogabb embere lennék”

– mondta Rácz Jenő, aki úgy érzi, szüksége van egy saját „belső térre”, ahol senkinek sem kell megfelelnie.

A Michelin-csillagos séf elárulta, hogy már a párkapcsolata elején is félreértésekhez vezetett ez a tulajdonsága. Felesége, Rácz-Gyuricza Dóra eleinte azt hitte, haragszik rá, amikor randikon csendben maradt. Azóta azonban a közös hallgatás a kapcsolatuk egyik legintimebb része lett, sőt az autóban töltött néma utakat kifejezetten idillinek tartják.

Rácz Jenő hozzátette, hogy az otthonában nem szívesen lát vendégeket. Ennek oka nem embergyűlölet, hanem az állandó megfelelési kényszer, hiszen az éttermében évente több ezer emberrel kell kapcsolatot tartania, ezért a magánéletében inkább visszavonulna. Az egyedüllét lelki tisztulást hoz számára, és segít az önismeretben. Úgy véli, mindenkinek szüksége lenne időről időre arra, hogy elvonuljon, majd feltöltődve térjen vissza az emberek közé.

A sztárséf kislánya mindenkit elvarázsolt

Rácz Jenő a közelmúltban családjával a Maldív-szigeteken pihent, ahonnan meghitt apa–lánya pillanatokat osztott meg. A sztárséf egy szívmelengető fotón látható óvodás kislányával, Kamillával, amint együtt sétálnak a naplementében.

