Regán Lili elvarázsolta a rajongóit – a DJ most mindenkit lenyűgöz

Regán Lili nem mindennapi képeket osztott meg Instagram-oldalán: a DJ fürdőruhára cserélte a télikabátot, és a Maldív-szigetek napsütésében indította az újévet. A fotók pillanatok alatt felrobbantották a közösségi oldalt – írj a Bors.

Regán Lili szexi bikiniben pózol a Maldív-szigetek kristálytiszta tengerpartján – a népszerű DJ trópusi környezetben készült fotóval nyűgözte le rajongóit.

Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili megmutatta formáját – a DJ rajongói nem győznek áradozni

A kommentszekcióban egymást érik a bókok:

„Te vagy a leggyönyörűbb DJ.”

„Szép a táj, de van a képen valaki, aki még szebb.”

„Legcsinibb magyar DJ.”

Nem csak pihenés – fellépéssel indult az év

A sztár DJ azonban nemcsak pihenni érkezett a trópusi paradicsomba. Szilveszter éjjelén ő felelt a zenéért, ami számára is hatalmas mérföldkő.

„Fel kell fognom, hogy itt fogok zenélni a Maldív-szigeteken. Szilveszter éjjelén én leszek a DJ, és egyszerűen nem jutok szóhoz, mennyire csodálatos ez a hely.”

Regán Lili karrierje szárnyal

Hazánk egyik legsikeresebb női DJ-je nemrég közös zenét adott ki Chris Willis-szel, aki korábban David Guetta oldalán is dolgozott. A Maldív-szigeteki fellépésre már előre elfogytak a jegyek.

Döbbenetes dolgot árult el magánéletéről Regán Lili, a rajongók értetlenül állnak a bejelentés előtt

A 26 éves magyar lemezlovas az Instagramon írt egy rövid bejegyzést, mely szerint a férjével külön utakon folytatják. Regán Lili tavaly nyáron mondta ki a boldogító igent.

Regán Lili hibázott egyet, és most mindenki rajta nevet vagy kiakad!

Egy esős délutánon ártatlan videót készített egy fiatal DJ, de az internet pillanatok alatt felrobbant. Regán Lili kinyitotta az ablakot, kezébe vett egy esernyőt, és nevetve panaszkodott a rossz időre — a következmény pedig kommentvihar és teljes online káosz lett.