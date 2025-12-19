Apa lett Richter József – cuki fotón mutatta meg a kisfiát

A közösségi oldalán jelentette be Ifj. Richter József, hogy megszületett a kisfia. A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója már izgatottan várta a gyermeke érkezését, így a boldogsága jelenleg nem ismer határokat, írja a borsonline.hu.

Richter József kiugrik a bőréből örömében, fia született

Fotó: Szabolcs László

Richter József nagyon boldog

Egyelőre fura kimondani, hogy apa leszek, de ezzel majd akkor szembesülök igazán, ha a kezemben tarthatom. Nagyon örültem, amikor megtudtam, és az első gondolatom az volt, hogy fiú lesz-e vagy lány

– magyarázta korábban az artista, aki a minap egy fotó társaságában osztotta meg az örömhírt, hogy megérkezett a kedvesével közös babájuk.

Asszem Apa lettem. Megszületett Richter József Junior.

2025.12.18 17:15 óra

Súlya: 3055gr

Hosszúsága: 50cm

A kis Tarzan jól van és az Édesanyja is

– osztotta meg a részleteket Instagramon a boldog édesapa.

