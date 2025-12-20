Rubint Réka megszólalt a Bondi Beach-i terrortámadásról

Rubint Réka hangsúlyozta: anyaként számára kiemelten fontos, hogy gyermekeit biztonságban tudja – számolt be a Bors.

Fotó: TV2

Rubint Réka szerint Európa és a világ számos pontján ma már nem egyértelmű a közbiztonság, míg Magyarországon az emberek nyugodtan járhatnak karácsonyi vásárokba vagy esti programokra is.

Háromgyermekes édesanyaként el tudom engedni a gyermekeimet bárhová Magyarországon. Nem kell félnem attól, hogy este hazajönnek, vagy hogy a legkisebb HÉV-vel közlekedik”

– fogalmazott.

A fitneszedző úgy véli, hazánk biztonsága kiemelkedő érték, amelyet meg kell becsülni.

Biztonságban lenni és biztonságban tudni a szeretteinket, ennél nincs fontosabb”

– zárta gondolatait.

