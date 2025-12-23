Rubint Réka életmódváltó programján vehet részt hat DPK-s nő

Rubint Réka ismét nagy projektbe kezd, amely a Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért DPK szervezésében valósul meg. A jövő év elején induló program célja, hogy a résztvevők életmódváltását támogassa, és egyben közösségi összefogást is teremtsen azok számára, akik szeretnének tudatosabban, egészségesebben élni. Az üzletasszony korábban már számtalan Alakreform tábor és esemény szervezésében vett részt férjével, Schobert Norberttel, most azonban egy új, intenzív négyhetes programmal készül, amelyet kifejezetten a nők számára alakítottak ki, számolt be a borsonline.hu.

Rubint Réka hat DPK-s nőnek szeretne januártól segíteni életmódot váltani

Fotó: Instagram/Rubint Réka

Rubint Réka Szentkirályi Alexandrával jelentette be a nagy hírt

A program kapcsán Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, kiemelve, hogy a közösségek ereje abban rejlik, hogy támogatják egymást a célok elérésében, legyen szó a közéletről vagy az egészség megőrzéséről. A résztvevők között 3-3 elszánt hölgyet választanak ki, akik szakértői segítséggel kezdhetik meg az újévi életmódváltást, miközben Rubint Réka és férje személyesen is támogatja az átalakulásukat. A négyhetes program eseményeit követni lehet majd a DPK két oldalán, így a közösség tagjai is részesei lehetnek a folyamatnak: „Szárnyaink alá vesszük a kiválasztottakat, és az ő átalakulásukat nyomon lehet majd követni a DPK oldalain” – magyarázta az édesanya.

Szülőként fontosnak tartja a példamutatást

Rubint Réka a jelentkezés kapcsán elmondta, hogy január mindig a nagy fogadalmak időszaka, és úgy gondolták, érdemes összekapcsolni a Fitt DPK-t a Női DPK-val, mivel mindkettő rengeteg nőt érint, és a közös munka még több motivációt adhat a résztvevőknek.

Az egészséges, vitális életre való törekvés nem csupán önmagunkról szól, hanem a családunknak is példát mutatunk vele. A gyerekeket nemcsak nevelni kell, hanem értékeket átadni, és ezt mi, édesanyák a saját életünkkel tudjuk a legjobban bemutatni

– hangsúlyozta.

