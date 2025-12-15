Falatnyi bikiniben pózolt, nagyot villantott Rubint Rella

Rubint Rella különösen érzelmes időszakon megy át: az influenszer és sportoló egy hosszú, több mint egy hónapos utazással zárt le egy fontos fejezetet az életében – írja a Bors.

Rubint Rella

Fotó: Kunos Attila

Rubint Rella májusban jelentette be válását, néhány héttel később pedig elindult egy 33 napos ázsiai útra, amelyet tudatosan egyfajta lelki lezárásnak szánt a hét évig tartó kapcsolata után.

Az utazás során az influenszer bejárta Thaiföldet, Vietnámot és Kambodzsát is, élményeiről pedig rendszeresen beszámolt követőinek.

Legutóbbi bejelentkezésében Rubint Rella a tengerpartról, naplementekor búcsúzott el követőitől. A sztár falatnyi bikiniben, mosolyogva videózott a tengerparton:

Itt a bizonyíték, hogy egy vég is lehet gyönyörű

– írta videójához.

Rubint Rella kiteregette a szennyest a válásáról

Az elmúlt hónapokban sok nehézségen ment keresztül az influenszer, aki őszintén beszélt válása utáni időszakáról. Rubint Rella elárulta, hogy az elmúlt fél év érzelmi hullámvasút volt számára, tele fájdalommal, csalódással és újrakezdéssel.

Beszóltak a rajongók Rubint Rellának?

A Rubint Rella körüli figyelem hónapok óta hatalmas, a válása pedig még mindig rengeteg kérdést vet fel. A fitneszedző legújabb vlogjában őszintén mesélt arról, milyen lelki állapotban van, miért döntött úgy, hogy 33 napra egyedül utazik el, és arról is, miért nem fogja törölni a régi, közös videókat, bár néhány rajongó nem értett egyet az influenszer döntésével.