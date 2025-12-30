Megindító sorok: Rubint Rella elárulta, min ment keresztül

Rubint Rella egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy az idei év érzelmileg megviselte, volt, amikor elfáradt és kételkedett önmagában, mégis továbbment.

Rubint Rella megtört, majd felállt – őszinte vallomás az év végén

Fotó: Instagram/Rubint Rella

A Rubint Rella által megosztott sorokban hangsúlyozta: ma már hálás a nehézségekért, mert azok formálták azzá a nővé, aki most.

Rubint Rella: Nehéz év, erős üzenet

Az influenszer megköszönte családja és barátai támogatását, majd egy erős mondattal zárta gondolatait:

Elég vagyok.

A teljes cikket, és a megható évbúcsúztatót a BORS oldalán olvashatja.

