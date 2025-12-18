Bikinire vetkőzött Rubint Rella – mutatjuk a szexi képet!

Hírlevél
A sztár ezúttal egy látványos bikinis képpel jelentkezett a közösségi médiában. Rubint Rella ismét gondoskodott róla, hogy szexi megjelenésével magára vonja a figyelmet.
Kevés szexibb képet láthatunk a karácsonyra készülve: bár itt a tél és közelegnek az ünnepek, Rubint Rella friss fotója még erre is hatással lehet. A fitnesz világában ismert sztár ezúttal is egy lélegzetelállító, szemet gyönyörködtető képet osztott meg magáról.

Rubint Rella, RubintRella
Rubint Rella Fotó: Instagram/Rubint Rella

Rubint Rella bikinis képpel jelentkezett

A bikinis kép gyorsan elnyerte a követők figyelmét, akik nem győzték dicsérni Rubint Rella szexi megjelenését és magabiztos kisugárzását.

Rubint Rella, Rubint Réka unokahúga néhány hónapja jelentette be, hogy három év után véget ért a házassága férjével, Novothny Somával. A szakítás érthető módon megviselte, ezt követően azonban a munkába menekült, és igyekszik a jövőre koncentrálni.

A fitnesz iránt elkötelezett sztár azóta is aktív, és élvezi az életet: nemrég például egy 33 napos utazásra indult teljesen egyedül, amelyről rendszeresen oszt meg pillanatokat követőivel.

Mutatjuk a szexi fotót a következő oldalon, aztán további izgalmak is várják!

