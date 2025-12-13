Újabb rangos elismerésben részesült Rúzsa Magdi

Hírlevél
Újabb elismeréssel bővült az énekesnő díjainak sora. Rúzsa Magdi Pro Voluntaris-díjat kapott, amelyet a közösségért végzett, hosszú távú és következetes társadalmi szerepvállalás elismeréseként ítélnek oda.
Az énekesnő pályája során számos szakmai elismerésben részesült, ám legújabb kitüntetése más szempontból bír kiemelt jelentőséggel. Rúzsa Magdi megkapta a Pro Voluntaris-díjat, amelyet azoknak ítélnek oda, akik nemcsak saját területükön nyújtanak kiemelkedőt, hanem hosszú távon, következetesen tesznek a közösségért is – számol be a Bors.

Rúzsa Magdi
A Pro Voluntaris-díj Rúzsa Magdi hosszú évek óta tartó elköteleződését ismeri el
Fotó: Gáll Regina / Bors

Miért kapta meg Rúzsa Magdi a Pro Voluntaris-díjat?

A Pro Voluntaris-díj célja, hogy láthatóvá tegye az önzetlen segítségnyújtást és a példamutató társadalmi szerepvállalást. Rúzsa Magdi évek óta aktív résztvevője különböző jótékonysági és közösségi kezdeményezéseknek, amelyek középpontjában a fiatal tehetségek támogatása áll.

Az énekesnő egy saját alapítványon keresztül is segíti a rászorulókat és a pályájuk elején álló fiatalokat. Mint korábban elmondta, már egészen fiatalon fontosnak tartotta, hogy visszaadjon abból, amit ő maga kapott, és azóta is igyekszik ott jelen lenni, ahol valódi szükség van a támogatásra vagy mentorálásra.

Mit jelent a Pro Voluntaris-díj Rúzsa Magdi számára?

Egy interjúban Rúzsa Magdi úgy fogalmazott: a szakmai elismerések mellett ez a díj azért különösen fontos számára, mert azt az oldalt ismeri el, amely nem a színpadhoz kötődik. Számára a segítségnyújtás nem kampány vagy szerep, hanem az élet természetes része.

