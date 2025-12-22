Az énekesnő elképesztő formában van: Rúzsa Magdi dögös párduc-, vagy leopárdmintás miniben hódít. A csodás szépségű énekesnőt egyszerre négy férfi hordozza a tenyerén, a látvány pedig olyan erejű, hogy az Instagramon felcsattant a hangulat, és az egész magyar internet beleremegett.

Rúzsa Magdi koncertje

Fotó: Kiss Annamarie-Hajdú-Bihari Napló / Kiss Annamarie-Hajdú-Bihari Napló

Rúzsa Magdi szexi képek: bombaformában a háromgyermekes édesanya

Rúzsa Magdit eddig inkább visszafogottabb nőiességgel azonosították, most azonban tőle nem várt szexiséggel tolta fel a hőfokot. A fotó határozottan intim, mégis végtelenül egészséges erotika sugárzik belőle, amely egyszerre varázsolja fel az ünnepi hangulatot és vadítja be az emberek képzeletét.

A pikáns, mégis kontrollált képsor olyan magasságokba emeli a hangulatot, ahol már Vasvári Vivien, Megyeri Csilla és Tolvai Reni neve is óhatatlanul felmerül az összehasonlításban. Rúzsa Magdi azonban nem másokat másol: saját terepet foglal, magabiztosan és tudatosan.

Hiába háromgyermekes édesanya, az aranytorkú énekesnő továbbra is bombaformában van. A feszülős ruha nem hagy sokat a képzeletre, a fotó pedig különösen erős attól, hogy a művésznő férfiak karjában pózol a képkedvéért. A látvány láttán egy dolog biztos: Rúzsa Magdi most is pontosan tudta, mit csinál.

A hírről a BORS segítségével számoltunk be önöknek.

Rangos elismerésben részesült Rúzsa Magdi

Az énekesnő pályája során számos szakmai elismerésben részesült, ám legújabb kitüntetése más szempontból bír kiemelt jelentőséggel. Rúzsa Magdi megkapta a Pro Voluntaris-díjat, amelyet azoknak ítélnek oda, akik nemcsak saját területükön nyújtanak kiemelkedőt, hanem hosszú távon, következetesen tesznek a közösségért is.