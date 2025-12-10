Alkoholról és családi tragédiáról vallott Schóbert Lara

Schóbert Lara a fitneszvilág ikonikus párosának, Rubint Rékának és Schóbert Norbinak a gyermeke, aki mára saját jogán lett népszerű influenszer. Most egy őszinte vallomásban beszélt arról, milyen mélyre taszította a gyász és az alkohol. A videóban azt is felidézi, milyen fontos szerepe volt édesanyjának abban, hogy kimásszon ebből az időszakból.

Schóbert Lara vallomása: alkohol és gyász

A fiatal influenszer nem idealizálta iskolás éveit: nyíltan kimondta, hogy keveset tanult, inkább a szórakozás és az ital került előtérbe. A nagymama elvesztése mély sebet hagyott benne, és Schóbert Lara szerint ez az időszak különösen sötét volt. Vallomása azért is erős, mert egy sikeres, kifelé ragyogó online élet mögötti valós küzdelmeket mutatja meg.

A videóban elhangzó mondatokból kiderül, hogy az alkohol egyfajta menekülés volt a fájdalom elől. Schóbert Lara arról beszél, hogyan csúszott bele a sok ivással és szórakozással teli mindennapokba, miközben az iskola háttérbe szorult. A nagymama halála nemcsak érzelmi űrt hagyott maga után, hanem egy olyan lejtőt is, amelyről nem volt könnyű visszakapaszkodni.

Az őszinte vallomásban fontos szerepet kap édesanyja, aki végül kirángatta ebből a „gödörből”. Schóbert Lara szerint anyja támogatása kellett ahhoz, hogy maga mögött hagyja az alkohol okozta keserű, szomorú időszakot. Az influenszer története emlékeztet arra, hogy a csillogó online jelenlét mögött sokszor nagyon is valós, fájdalmas küzdelmek húzódnak. A rémisztő vallomásról további információt megtudhat a BORS oldalán.

Sorozatos tragédiák a Schóbert család és Lara életében

