Schobert Norbi újabb drámai átalakulást mutatott meg a családban

A fitneszszakember, Schobert Norbi már hosszú ideje azon dolgozik, hogy minél több embert vezessen el egy fenntartható, egészséges életmódhoz. Ezúttal fia párjának édesapja fordult hozzá segítségért, aki nyár óta követi az általa összeállított diétát, és már mintegy 30 kilogrammot sikerült leadnia. A család aggodalma indította el a folyamatot, ám a gyors javulás a legjobb visszajelzés lett: az étrendváltás és a mozgás együtt komoly változást hozott - írja a Bors.

Tinédzserek és felnőttek fogyását is segíti Schobert Norbi módszere - Fotó: Mediaworks archív

Hogyan fogyott Petra édesapja 30 kilót Schobert Norbert segítségével?

Petra édesapjánál a magas vérnyomás és a tartós túlsúly miatt merült fel az életmódváltás szükségessége. A diétás menü és a szénhidrátcsökkentett étrend bevezetése gyorsan éreztette hatását, amit egy speciális, étvágycsökkentő rostital is támogatott. A rendszeres gyaloglás és otthoni biciklizés tovább gyorsította a folyamatot, így néhány hónap alatt jelentős súlyveszteséget ért el. A módszer lényege a napi kalória-megtakarítás és a kontrollált szénhidrátbevitel, amit az edzések egészítenek ki.

Miért tartotta fontosnak Schobert Norbert, hogy segítsen fia barátnőjének édesapján?

A család féltette Petráék édesapját a rossz egészségi állapot miatt, és azonnali változásra volt szükség. Norbi hangsúlyozta: saját fiatalkori élményei és nagy fogyása máig meghatározza, hogyan viszonyul azokhoz, akik hozzá fordulnak. Úgy érzi, kötelessége segíteni, ha látja, hogy valaki elszánt és kész az életmódváltásra. A program célja nem csupán a fogyás, hanem az egészség hosszú távú megőrzése.

Milyen módszerekkel támogatja Schobert Norbi a tinédzserek fogyását?

A szakember szerint a társadalmi változás kulcsa a fiataloknál kezdődik. Országszerte tart előadásokat, és személyesen is segít azoknak a tinédzsereknek, akik küzdenek az elhízással. Tapasztalatai szerint a gyerekek sokszor lelki terheket is cipelnek a túlsúly miatt, ezért nemcsak étrendi tanácsokat, hanem motivációt is ad nekik. A családok egyre gyakrabban fordulnak hozzá súlyos esetekkel is, ahol sürgős életmódváltásra van szükség.