Tragédia árnyékolta be a híres mulatós énekes ünnepeit

Sláger Tibó a hazai mulatós zene egyik legismertebb alakja, akit a közönség nemcsak slágerei, hanem közvetlen, csupaszív személyisége miatt is szeret. A mulatós zenész mindig hangsúlyozta, hogy számára a család az első, közösségi felületein pedig rendszeresen enged bepillantást mindennapjaiba. Most azonban fájdalmas okból osztott meg tartalmat: édesanyja halála miatt gyászol, és egy szimbolikus képpel, valamint megható búcsúval emlékezett meg róla - írja a Bors.

Sláger Tibó gyertyával és fehér rózsával emlékezett meg édesanyjáról

Fotó: Bors / KICSES FOTO

Néhány nappal karácsony után az énekes profilképe megváltozott: egy égő mécses és egy fehér rózsa jelent meg rajta. A képhez mellékelt sorokból egyértelművé vált, hogy szeretett édesanyjától búcsúzik, hálával és szeretettel emlékezve az együtt töltött évekre.

A megfogalmazás személyes és bensőséges, amely azt tükrözi, hogy az édesanya meghatározó szerepet töltött be az előadó életében. A sorok nem a véglegességet hangsúlyozzák, hanem a tovább élő szeretetet és emlékezést.

Szívszorító sorokkal búcsúzott Sláger Tibó

Köszönöm ,hogy megszültél és életet adtál , ha szükségem volt rád mindig mellettem voltál ! Nem búcsúzunk, csak elengedünk. Szeretetünk elkísér utadon. Szívünkben élsz tovább, drága Édesanyám.

- írta bejegyzésében az énekes.

Hogyan próbál talpra állni a gyász idején Sláger Tibó?

A nehéz időszakban a család közelsége ad kapaszkodót. Sláger Tibó korábban többször is beszélt arról, mennyire fontos számára a családi háttér, amely most különösen nagy jelentőséggel bír. Unokái jelenléte sokat segít a feldolgozásban. Az énekes büszkén mesélt arról, mennyi örömet jelent számára a két kisgyermek, akik mellett könnyebb elterelni a gondolatokat a fájdalomról.

