Tragédia árnyékolta be a híres mulatós énekes ünnepeit

A karácsonyi ünnepek után megrendítő bejegyzés jelent meg egy ismert magyar előadó közösségi oldalán, amely sok rajongót megállásra késztetett. Sláger Tibó ezúttal nem zenével, hanem egy mélyen személyes üzenettel fordult követőihez, amelyből kiderült, milyen nehéz időszakon megy keresztül. A megosztott sorok mögött családi veszteség, csendes gyász és őszinte búcsú húzódik meg.
Sláger Tibóanyahalál

Sláger Tibó a hazai mulatós zene egyik legismertebb alakja, akit a közönség nemcsak slágerei, hanem közvetlen, csupaszív személyisége miatt is szeret. A mulatós zenész mindig hangsúlyozta, hogy számára a család az első, közösségi felületein pedig rendszeresen enged bepillantást mindennapjaiba. Most azonban fájdalmas okból osztott meg tartalmat: édesanyja halála miatt gyászol, és egy szimbolikus képpel, valamint megható búcsúval emlékezett meg róla - írja a Bors.

Sláger Tibó
Sláger Tibó gyertyával és fehér rózsával emlékezett meg édesanyjáról
Fotó: Bors / KICSES FOTO

Néhány nappal karácsony után az énekes profilképe megváltozott: egy égő mécses és egy fehér rózsa jelent meg rajta. A képhez mellékelt sorokból egyértelművé vált, hogy szeretett édesanyjától búcsúzik, hálával és szeretettel emlékezve az együtt töltött évekre.
A megfogalmazás személyes és bensőséges, amely azt tükrözi, hogy az édesanya meghatározó szerepet töltött be az előadó életében. A sorok nem a véglegességet hangsúlyozzák, hanem a tovább élő szeretetet és emlékezést.

Szívszorító sorokkal búcsúzott Sláger Tibó

Köszönöm ,hogy megszültél és életet adtál , ha szükségem volt rád mindig mellettem voltál ! Nem búcsúzunk, csak elengedünk. Szeretetünk elkísér utadon. Szívünkben élsz tovább, drága Édesanyám.

- írta bejegyzésében az énekes.

Hogyan próbál talpra állni a gyász idején Sláger Tibó?

A nehéz időszakban a család közelsége ad kapaszkodót. Sláger Tibó korábban többször is beszélt arról, mennyire fontos számára a családi háttér, amely most különösen nagy jelentőséggel bír. Unokái jelenléte sokat segít a feldolgozásban. Az énekes büszkén mesélt arról, mennyi örömet jelent számára a két kisgyermek, akik mellett könnyebb elterelni a gondolatokat a fájdalomról.

