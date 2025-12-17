Som-Balogh Edina fájdalmas titka: most először beszélt gyermeke elvesztéséről

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy veszteség, amely rengeteg nőt érint, mégis ritkán kerül szóba. Som-Balogh Edina most azért döntött a megszólalás mellett, mert hisz benne: a kimondott történetek másoknak is erőt adhatnak.
Som-Balogh Edina elárulta, hogy első várandósságát csodaként élte meg, a második azonban fájdalmas fordulatot vett. A színésznő már korán érezte, hogy valami nincs rendben, majd az ultrahangon minden kérdésére választ kapott.

Som-Balogh Edina
Könnyek és remény: Som-Balogh Edina története
Fotó: Polyák Attila / Bors

Som-Balogh Edina: őszintén egy gyermek elvesztéséről

A színésznő hangsúlyozta: egy pillanatra sem okolta magát, mégis hatalmas lelki teherrel kellett megküzdenie. Úgy fogalmazott, sok nő ilyenkor selejtnek érzi magát, és fél attól, hogy soha többé nem lehet anya.

A fájdalmas időszakot végül remény követte, később ugyanis problémamentes terhesség után megszületett második gyermeke is.

A teljes, megrendítő vallomást Som-Balogh Edinától a BORS oldalán olvashatja tovább.

