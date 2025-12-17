Som-Balogh Edina fájdalmas titka: most először beszélt gyermeke elvesztéséről

Som-Balogh Edina elárulta, hogy első várandósságát csodaként élte meg, a második azonban fájdalmas fordulatot vett. A színésznő már korán érezte, hogy valami nincs rendben, majd az ultrahangon minden kérdésére választ kapott.

Könnyek és remény: Som-Balogh Edina története

Fotó: Polyák Attila / Bors

Som-Balogh Edina: őszintén egy gyermek elvesztéséről

A színésznő hangsúlyozta: egy pillanatra sem okolta magát, mégis hatalmas lelki teherrel kellett megküzdenie. Úgy fogalmazott, sok nő ilyenkor selejtnek érzi magát, és fél attól, hogy soha többé nem lehet anya.

A fájdalmas időszakot végül remény követte, később ugyanis problémamentes terhesség után megszületett második gyermeke is.

A színésznő életének egyik legnehezebb időszakáról beszélt, amikor édesanyja elvesztése mellett házassága is válságba került. Balogh Edina elmondta, hogy a gyász és a mindennapi terhek közepette kapcsolata végleg megroppant.

Amikor a gyászról beszélünk, legtöbbször azok az emberek jutnak eszünkbe, akikről vannak közös emlékeink, történeteink, akiknek a hangját, mozdulatait fel tudjuk idézni. Az ő elvesztésük fájdalma kézzelfogható, a hiányuk jól körülírható. Ha a veszteség szót halljuk, talán eszünkbe jut még egy válás, egy kapcsolat, egy élethelyzet lezárása is — valaminek a vége, amit ismertünk.