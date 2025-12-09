Hírlevél
A Dancing with the Stars sztárja elárulta: kedvesével már egy éve boldog párkapcsolatban él. Stana Alexandra ritkán beszél a magánéletéről, most mégis kivételt tett.
Dancing with the StarsStana Alexandraszerelemtáncosnő

A gyönyörű táncosnő, a Dancing with the Stars sztárja, Stana Alexandra eddig óvta a nyilvánosságtól a szerelmét, ám évfordulójuk alkalmából megható üzenetet osztott meg követőivel. A posztból kiderül, mennyire harmonikus és örömteli számára ez az egy év – Alexandra szerint „még száz ilyen” is jöhetne.

Stana Alexandra
Stana Alexandra
Fotó: Szabolcs László / Bors

Stana Alexandra szerelmes – megható évfordulós vallomás

A táncosnő arról írt, hogy párjával együtt élték meg az elmúlt év mélységeit és magasságait, és kapcsolatuk most stabilabb, mint valaha.

Alexandra romantikus fotóját és a teljes posztot a BORS oldalán tudja megnézni!

