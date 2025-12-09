A Dancing with the Stars sztárja elárulta: kedvesével már egy éve boldog párkapcsolatban él. Stana Alexandra ritkán beszél a magánéletéről, most mégis kivételt tett.
A gyönyörű táncosnő, a Dancing with the Stars sztárja, Stana Alexandra eddig óvta a nyilvánosságtól a szerelmét, ám évfordulójuk alkalmából megható üzenetet osztott meg követőivel. A posztból kiderül, mennyire harmonikus és örömteli számára ez az egy év – Alexandra szerint „még száz ilyen” is jöhetne.
Stana Alexandra szerelmes – megható évfordulós vallomás
A táncosnő arról írt, hogy párjával együtt élték meg az elmúlt év mélységeit és magasságait, és kapcsolatuk most stabilabb, mint valaha.
