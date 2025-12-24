Nagyot villantott, bomba formában van a szülés után Sydney van den Bosch

Szexi fotójával felkavarta az állóvizet karácsony előtt Sydney van den Bosch. A Szerencsekerék műsorvezetője nemrég lett édesanya, ám ez az alakján cseppet sem látszik: a modell bombaformában van – írja a Bors.

Fotó: Kliszek Antal/Bors

Sydney van den Bosch tűzvörös csipke alsóneműben várja a karácsonyt. Ugyan nem sokat hagyott a képzeletre, a rajongók odáig voltak a szexi fotókért: „Nagyon csinos vagy ebben a ruhában, Sydney!” – írta egy kommentelő. „Meseszép vagy” – írta egy másik. Az arcpirító fotókat a Bors oldalán megtekintheti.

Megmutatta újszülött kisbabáját Sydney van den Bosch

A modell és egykori szépségkirálynő november elején adott életet első gyermekének. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin óriási örömmel fogadták első gyermeküket, akit Kaszás-van den Bosch Lia Elysee névre kereszteltek.

Megrendítő vallomást tett a modell

A Szerencsekerék egykori műsorvezetője nemrég lett édesanya. Sydney van den Bosch és férje nem unatkozik, ugyanis az újszülött mellett nehéz fába vágták a fejszét: építkeznek. Sydney és férje tavaly vásárolták meg új otthonukat, azonban a felújítás során komoly szerkezeti problémák merültek fel, így a tervezett átalakítás helyett teljes építkezésre adták a fejüket. „Nyilván nem így terveztük… De így lesz a legjobb” – vallotta be a modell.