Sydney van den Bosch megrendítő vallomása: „nem így terveztük”

Sydney van den Bosch nem unatkozik: a Szerencsekerék egykori háziasszonya és férje a munka és a családi élet között egyensúlyoz. Pár hónappal ezelőtt megszületett első közös gyermekük, a Lia Elysee, miközben a házaspár folyamatosan dolgozik a közös otthonukon – írja a Bors.

Fotó: Kliszek Antal

A műsorvezető tavaly ment hozzá szerelméhez, Kaszás Benjáminhoz, és már az esküvő után bejelentették az első babájuk érkezését.

A család boldogsága teljes, ám a mindennapok nem mentesek a nehézségektől. Sydney és férje tavaly vásárolták meg új otthonukat, azonban a felújítás során komoly szerkezeti problémák merültek fel, így a tervezett átalakítás helyett teljes építkezésre adták a fejüket.

„Hét napja az idei első hópelyhek bámulása közben konstatáltuk, hogy újra beázik a hálószobánk… Másnap megérkezett az eső, és elkezdett ázni a gyerekszoba egy olyan pontja, ami eddig sosem” – mondta Sydney van den Bosch.

„Nyilván nem így terveztük… De így lesz a legjobb” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a végeredmény mindig kárpótol a sok fáradozásért.

Ennyit hízott a várandósság alatt Sydney van den Bosch

A gyönyörű műsorvezető elárulta, hogy bár eredetileg 10–12 kilót szeretett volna hízni, már átlépte a 20 kilós határt. Sydney van den Bosch szerint azonban a plusz kilók semmit sem vonnak le abból, mennyire boldog és kiegyensúlyozott kismama volt az egész várandósság alatt.

Bonyodalmak a terhesség alatt?

A TV2 műsorvezetője, Sydney van den Bosch élete egyik legboldogabb időszakát éli: első gyermekét várja. A követők az Instagramon is figyelemmel kísérhették, hogyan telnek mindennapjai, amelyeket egyszerre jellemez a várandósság öröme és egy nagyszabású házfelújítás kihívásai. Sydney szerint az anyaságra való készülődésben az ösztönök jelentik a legbiztosabb kapaszkodót. Bár sok tanácsot kapott, ő csak a számára legfontosabb személyek – édesanyja és nagymamája – szavára hallgat. „Nem mások véleménye a mérvadó számomra. Inkább saját érzéseimre figyelek, és csak 1–2 olyan embert engedek közel, akinek az észrevétele valóban építő” – hangsúlyozta.