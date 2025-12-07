Szilágyi István 88 éves lenne – Így néz ki most a sírja!

Szilágyi István pályája a sikeres színész karrierjétől a rákosligeti mélyszegénységig ívelt, miközben generációk imádták televíziós szerepeiért. A legendás színész utolsó éveit súlyos adósságok, magány és egyre kilátástalanabb mindennapok kísérték. Tragikus halála, a fia által elkövetett gyilkosság az egész országot megrázta.
Szilágyi István élete és pályafutása
Szilágyi István 1937-ben született, és már fiatalon felvették a Színművészeti Főiskolára, ahol 1961-ben végzett. Színészként számos színházban játszott, többek között Egerben, a Vígszínházban és a Győri Nemzeti Színházban, így neve hamar fogalommá vált a szakmában. A televíziós nézők milliói számára a színész arcát olyan sorozatok tették ismerőssé, mint a Bors, A Tenkes kapitánya vagy az Egy óra múlva itt vagyok.
Lópici Gáspár, akit mindenki ismert
Becenevét, a „Pityi”-t Básti Lajostól kapta, és később mindenki ezen a néven emlegette a színészt. Sokak számára azonban örökre Lópici Gáspár marad, a Keménykalap és krumpliorr plakátragasztója, akinek alakítása generációk gyerekkorát határozta meg. A karakter egyszerre volt komikus és szerethető, és ezzel végleg beírta Szilágyi Istvánt a magyar televízió aranykorának emlékezetébe. A színész így kettős szerepben él tovább: mint nagyszerű művész, és mint Lópici Gáspár, akit ma is nosztalgiával emlegetnek.
Szilágyi István sírja és a gyilkosság emléke
A legendás színész utolsó évei Rákosligeten teltek, ahol mélyszegénységben, súlyos adósságok terhe alatt próbált túlélni. 2020 májusában olyan gyilkosság áldozata lett, amely az egész országot megdöbbentette: fia egy kalapáccsal agyonverte. Szilágyi István sírja ma is ennek a tragikus sorsnak a lenyomata, szívszorító emlékeztetője annak, hogyan érhet véget egy színész élete, akit egykor milliók szerettek. A sír láthatóan rendezett, gondozott, ami arra utal, hogy rendszeresen felkeresik és szeretettel ápolják a nyughelyét. A sírról készült felvételek a Bors oldalán láthatók, és sokakban újra felidézik a kegyetlen pillanatokat.
Így néz ki most a kegyetlenül meggyilkolt Szilágyi István háza
Az Origo is több cikkben írt a szörnyű esetről: 5 évvel ezelőtt, 2020. május 4-én Szilágyi Istvánt a saját fia gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel. A férfi, akit azóta életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek. Az ország Lópici Gáspárja a helyszínen meghalt.
Szilágyi István felesége, a szobrászművész Humenyánszky Jolán otthon volt, amikor a szörnyű családi tragédia bekövetkezett. Később, miután otthona lakhatatlanná vált, Ózdra költözött a testvéréhez, majd nem sokkal később kórházba került. Végül 2021. februrár 6-án meghalt, így
a rákosligeti, már akkor rossz állapotban lévő ház egy ideig üresen maradt, majd azóta megvették.