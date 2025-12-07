Már el is dőlt, hogy ki nyeri a Sztárban Sztár All Starst?

Véget ér az ország kedvenc házibulija, a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, és kiderül, ki lesz az ország legsokoldalúbb tehetsége. Bár az élő show vasárnap este kerül adásba, a nézők már előre kinyilvánították véleményüket arról, kit látnának szívesen a dobogó legfelső fokán – írja a Bors.

Sztárban Sztár All Stars

A fináléban Vavra Bence, Dér Heni és Freddie mérik össze tudásukat, hogy csatlakozhassanak a tavalyi győztes, Peter Srámek mellé az All Stars szezonok legendái közé.

Bár mindhárman megérdemelnék a győzelmet, végül csak a nézők dönthetnek, hiszen a zsűri – Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Hajós András és Stohl András – a fináléban már nem ad pontokat.

A rajongók szavazatai alapján jelenleg Vavra Bence vezet, de Dér Heni szorosan követi, így a helyzet bármikor változhat. Freddie esélyei kisebbek, de egy kiemelkedő döntős produkcióval még ő is meglepheti a közönséget, és begyűjtheti a legtöbb szavazatot.

A TV2 legnagyobb műsorának fináléjához közeledve egyre nagyobb figyelmet kap az énekesnő szakmai teljesítménye és az a háttérmunka, amely lehetővé teszi számára a folyamatos fejlődést. A Dér Heni által képviselt kiegyensúlyozott szereplés mögött tudatos felkészülés, stabil családi támogatás és hosszabb önismereti folyamat áll.

A népszerű énekes ritkán hallható őszinteséggel beszélt arról, mi ad neki valódi erőt a műsorban. Vavra Bence szerint a legnagyobb inspirációt a saját otthonában találja, miközben minden fellépésnél a kétéves kisfia jut eszébe. A sztár szerint a család jelenléte teljesen átformálta az életét és az önbizalmát.