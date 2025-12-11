Tízévente egyszer látni ilyet: a sztárséf mindenkit meglepett a műsorban

Hírlevél
A Kincsvadászok adásába egy különleges sztárséf érkezett, aki családi örökséget és saját készítésű ételt is hozott. Gyorsan kiderült, hogy ismert zenészekkel dolgozik együtt, ami azonnal felkeltette a figyelmet. A legnagyobb meglepetést pedig az okozta, amikor Fejes Tamás felismerte az eladót.
Fejes TamászenészsztárséfKincsvadászokTankcsapda

A Kincsvadászok legújabb adásában ezúttal Szikora Péter tűnt fel, aki a Tankcsapda mellett több hazai és külföldi ismert személlyel dolgozott már. A sztárséf saját készítésű csilis babbal érkezett a műsor kereskedőihez, miközben egy családi örökséget szeretett volna eladni. A stúdió hangulata gyorsan megváltozott, amikor Tillának elmesélte, milyen régi szakmai kapcsolatok kötik különböző zenészekhez, köztük a Tankcsapda dobosához, Fejes Tamáshoz.

Sztárséf jelent meg a Kincsvadászok stúdiójában
Sztárséf jelent meg a Kincsvadászok stúdiójában Fotó: Nánási Pál / TV2

Fejes Tamás és Szikora Péter a Tankcsapda után a Kincsvadászokban

A műsor egyik legszemélyesebb pillanata akkor jött el, amikor Fejes Tamás a Kincsvadászokban felismerte a régi ismerősét. A Tankcsapda dobosa láthatóan megdöbbent, amikor rájött, hogy az eladó nem más, mint az a szakember, aki hosszú ideje gondoskodik a zenekar étkezéséről. Szikora Péter a Kincsvadászok műsorán olyan kulisszatitkokat is megosztott a közös munkáról, amelyek még inkább különlegessé tették az adást.

