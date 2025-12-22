T. Danny miatt megszólaltak a vészcsengők — emberi üzenet a háttérből

Hírlevél
2025. december 22. 09:19
Olvasási idő: 6 perc
Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze kendőzetlen őszinteséggel beszélt a hazai zenei élet sötétebb oldaláról és a droghasználat veszélyeiről. T. Danny neve is szóba került, akinek állapota miatt egyre többen aggódnak, és akinek Szabi személyes, figyelmeztető üzenetet küldött.
Tóth Szabi szerint a zenészekre nehezedő folyamatos nyomás — az állandó megfelelési kényszer, az utazások monotonitása és az elvárások súlya — sokakat könnyen rossz irányba sodor. Úgy látja, a droghasználat mögött ritkán áll vagányság, sokkal inkább menekülés. T. Danny esete szerinte pontosan rávilágít arra, milyen gyorsan válhat veszélyessé ez az út – írja a Bors.

T. Danny miatt megszólalt a szakma — Tóth Szabi kemény, de emberi szavakkal üzent.
T. Danny miatt megszólalt a szakma — Tóth Szabi kemény, de emberi szavakkal üzent. Fotó: Karnok Csaba

Zéró tolerancia és határozott fellépés — T. Danny kapcsán is egyértelmű az álláspont

Szabi hangsúlyozta: a drogaddikció betegség, ezért az érintetteket kezelni kell, nem megbélyegezni. Ugyanakkor szerinte a szigorú fellépésnek igenis van helye, mert komoly visszatartó ereje lehet. Mint mondta, ha egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy drogot fogyasszon-e egy buli előtt, akkor már elérte a célját a rendszer.

„Senki se kábítószerezzen”

A marihuána legalizálásának gondolatát határozottan elutasítja. Bár elismeri, hogy az alkohol is súlyos károkat okozhat, szerinte a drogok sokkal gyorsabban rombolják le az embert. Álláspontja szerint a legalizálás újabb veszélyeket teremtene, különösen a közlekedésben, ahol kizárólag a zéró toleranciát tartja elfogadhatónak.

Brutális dolgok a művészközegben

Tóth Szabi visszásnak tartja, hogy egyes körökben a droghasználat menőségi faktorrá vált. Elmondása szerint gyakran látja, ahogy előadók a mosdóból kijőve a szerhasználat nyomaival jelennek meg. Szerinte ebben semmi laza nincs, ez egyszerűen önpusztítás, amit a közönség nagy része nem lát.

Aggódik T. Danny miatt

A beszélgetés végén T. Danny állapota került fókuszba. Tóth Szabi szerint nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a rapper látványosan lefogyott, az orra is deformálódott, és nemrég drogot is találtak nála.

Üzenete egyértelmű volt: a tehetség vitathatatlan, de a démonok elől való menekülés nem megoldás. Szabi azt kívánta, hogy T. Danny mielőbb megtalálja a lelki békéjét, és még időben meg tudjon állni.

Hisz a drogprevencióban

A megelőzés kapcsán Tóth Szabi a személyes történetek erejét emelte ki. Tapasztalatai szerint a fiatalokra sokkal nagyobb hatással vannak azok az előadások, amikor egykori függők beszélnek saját múltjukról, mint bármilyen plakát vagy kampány. Ezek a történetek képesek valódi nyomot hagyni, és hosszú távon gondolkodásra késztetni.

Fordulat jött a népszerű magyar rapper drogbotrányában – ezt önnek is látnia kell

A híres magyar rapper életét az elmúlt hónapokban nem a zenéi, hanem a botrányok határozták meg. T.Danny szeptember végén bukott le egy közúti ellenőrzés során: a szervezetében drogot mutattak ki, autójában pedig kábítószergyanús anyagokat találtak.

Egy óvatlan mozdulat lebuktatta: T. Danny orra mindenkit felkavart

Sokkoló felvétel borzolta fel a kedélyeket a közösségi oldalakon. T. Danny orra egy edzés közben készült óvatlan videóban vált teljesen láthatóvá, ami újabb találgatásokat és heves vitákat indított el a rajongók között.

 

