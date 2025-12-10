Nagyot fordult a magyar rapper élete — a legújabb fotója sokkolta az embereket

T. Danny a medence szélén pózolva mutatta meg a kisportolt felsőtestét, és ezzel a pillanattal együtt egy pletykát is megerősített: úgy tűnik, tényleg véget ért a kapcsolata azzal a lánnyal, aki érintett volt a körülötte kirobbant drogbotrányban. A követők szerint a kép és a humoros komment egyértelmű üzenetet hordoz magában – írja a Bors.

T. Danny medencés, félmeztelen fotója pillanatok alatt beindította a találgatásokat a szingliségéről

Fotó: Ladóczki Balázs

A kép alatti felirat mindent vitt:

„single bells, single bells, single all the way”

Rajongói őrület T. Danny körül a kommentek között

A sztár ugyan továbbra is eltakarja az arcát — állítólag azért, hogy az orrát érintő botrány ne kapjon új lendületet —, ám ez cseppet sem zavarta a követőket. A kommentekben főleg a formáját dicsérik, és sokan már most jelentkeztek „karácsonyi társaságnak”.

„Ha ilyen a szingli karácsony, akkor én is kérek belőle!” – írta egy lelkes rajongó.

Mások viccesen megjegyezték:

„Az árnyékok ellenére is tökéletes.”

T. Danny kábítószer-birtoklás miatt került bajba, barátja most mindent elmondott

Egy közeli barátja azonban elárulta, hogy T. Danny milyen állapotban van jelenleg a drogügye óta.

T. Danny körül egyre nagyobb a botrány: miért rejtegeti az arcát?

Egy sportközpontban bukkant fel a fiatal énekes – természetesen maszkban. T. Danny már hetek óta így jelenik meg a nyilvánosság előtt, ami újabb találgatások hullámát indította el a rajongók körében.