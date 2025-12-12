Egy óvatlan mozdulat lebuktatta: T. Danny orra mindenkit felkavart

T. Danny orra az elmúlt hónapokban visszatérő beszédtémává vált a közösségi médiában. A zenész korábban rendszeresen viselt fekete maszkot, ami már önmagában is találgatásokat indított el, sokan ugyanis úgy vélték, nem pusztán stíluselemről van szó. Bár az álarc idővel lekerült, a problémás terület a képeken továbbra is rendre takarásban maradt – írja a Bors.

Egy óvatlan pillanat elég volt ahhoz, hogy T. Danny orra újra beszédtéma legyen

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az áttörést egy edzés közben készült óvatlan felvétel hozta el. A bokszolós videóban T. Danny orra egy rövid pillanatra teljesen láthatóvá vált, és a nézők azonnal észrevették, hogy nemcsak horpadt, hanem sérülésnyomok is láthatók rajta. A felvétel gyorsan eltűnt, de a képkockák addigra már futótűzként kezdtek terjedni.

A ringben nem volt idő a takarásra — T. Danny boksz közben elfelejtett rejtőzködni Fotó:Bors

A Redditen megjelent poszt ugyan rövid időn belül törlésre került, de addigra már komoly indulatokat váltott ki. T. Danny orra sérült állapota miatt egyesek élcelődtek, míg mások aggódó hangnemben írtak róla. A legutóbbi bejegyzései alatt is sorra jelentek meg az erre utaló kommentek, ami jól mutatja, mennyire megosztó lett a téma.

Sokan azonban a védelmére keltek, és arra hívták fel a figyelmet, hogy T. Danny kinézete körüli botrány eltereli a figyelmet a zenéjéről. A zenész körül amúgy is fokozott a médiaérdeklődés a korábbi ügyei miatt, így egyetlen elkapott pillanat is elég volt ahhoz, hogy újra a célkeresztbe kerüljön — az orrával kapcsolatos találgatások pedig egyelőre nem csitulnak.

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Drogügye miatt a híres popsztár a figyelem középpontjába került az elmúlt időben. Mint kiderült, T. Dannynek rendőrségi ügye lett a tiltott szerek használata miatt, és ha végül a gyanú bebizonyosodik, súlyos büntetésre számíthat. A sztár nem alkalmi droghasználó a hírek szerint, hanem többszöri beszerzésről és olyan kemény drogokról van szó, mint az amfetamin és a kokain.