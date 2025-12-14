Hírlevél
taylor swift

Ritka képek és sosem hallott sztorik: ez Taylor Swift másik arca

1 órája
A zeneipar csúcsán ünnepelte szombaton 36. születésnapját az amerikai popikon. Ez alkalomból különlegességeket és kevésbé ismert érdekességeket osztunk meg Taylor Swiftről.
taylor swifténekesnőszületésnap

Taylor Swift neve mára egyet jelent a világsikerrel: az egykori countryénekesből globális popikon lett, aki sorra dönti a zenei rekordokat.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Taylor Swift attends the 67th Annual GRAMMY Awards on February 02, 2025 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Taylor Swift eddig 14 Grammy-díjat nyert
Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pályafutása már fiatalon elindult, és dalszerzőként is kiemelkedő szerepet vívott ki magának, amit rangos díjak és milliós rajongótábor igazol. 

A Bors a szombati, 36. születésnapja alkalmából összeszedett jó pár érdekességet vele kapcsolatban. Swift karrierje során eddig 14 Grammy-díjat nyert, többek között többször az év albuma elismerést is elhozva, de nemcsak énekesként, hanem dalszerzőként is kiemelkedő. 

A világhírű amerikai énekesnő magánélete ugyanolyan érdeklődésre tart számot, hiszen számos nyilvános kapcsolata ihletett slágereket, és legutóbb a párjával, az NFL-sztár Travis Kelcével való eljegyzésével került a figyelem középpontjába.

Tudja, mi Taylor Swift szerencseszáma?

A születésnapi összeállításban ezúttal olyan részletek is helyet kaptak, amelyek kevésbé ismertek a nagyközönség előtt: például, hogy szülei a kedvenc zenészükről, James Taylorról nevezték el, vagy hogy a pennsylvaniai lány már 12 évesen 350 oldalas regényt írt, és egyszer szeretne életrajzi könyvet kiadni. 

Emellett érdekes az is, hogy a 13-as szám a szerencseszáma, és szenvedélyesen gyűjti az antik tárgyakat, valamint szinte folyamatosan hangoskönyveket hallgat – különösen a gótikus, brit kastélyokban játszódó történeteket kedveli. 

A Bors galériában a rajongók végigkövethetik Swift átalakulását az évek során – a fiatal countryénekesnőtől a globális popikonig –, miközben az énekesnő továbbra is inspirálja a zene szerelmeseit világszerte.

 

 

