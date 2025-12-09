Erre senki sem számított – megdöbbentő, mit osztott meg Till Attila!

A műsorvezetőként és riporterként jól ismert Till Attila régóta készít színfalak mögötti videókat, hogy megmutassa, milyen hangulat uralkodik a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Az idei évad döntőjében sem volt ez másként: a kamerája előtt váltakozva tűntek fel versenyzők, zsűritagok és stábtagok, miközben mindenki a fináléra készült - írja a Bors.

Till Attila ritkán látott felvételeket osztott meg - Fotó: MW Bulvár

Milyen kulisszatitkokat osztott meg Till Attila?

A megosztott videók változatos pillanatokat rögzítenek: a sminkszobától a folyosókon át egészen a stúdió bejáratáig követték a versenyzők készülődését. Till Attila mindenkit megszólított egy rövid, kedves vagy humoros mondattal, így a felvételek igazán oldott hangulatot adnak vissza.

Mit csinált Dér Heni és Bereczki Zoltán a döntő előtti percekben?

A videók egyikén Dér Heni és Bereczki Zoltán együtt látható, amint a fináléra hangolódnak. A két előadó láthatóan jókedvűen, koncentráltan készült az utolsó megmérettetésre, miközben Till Attila néhány biztató mondattal fordult hozzájuk. A felvétel jól tükrözi, hogy a feszültség és a profizmus mellett baráti, támogató légkör jellemezte a produkció utolsó adását.

