Forróbb, mint a bejgli: megérkeztek Tolvai Reni bevállalós karácsonyi fotói

Tolvai Reni azok közé a hírességek közé tartozik, akik nem várnak december 24-ig az ünnepi hangulattal. Az énekesnő már jóval karácsony előtt elkészítette dögös fotósorozatát, amelyen vörösben, merészen pózol.

Fotó: Bors/Bánkúti Sándor

Tolvai Reni szexi fotóval várja a karácsonyt

Míg sok sztár csúnyapulcsiban ünnepel, Tolvai Reni idén is a bevállalósabb vonalat képviseli. Fotóin egyszerre karácsonyi és kifejezetten dögös hangulatot teremt, bizonyítva, hogy az ünnepi időszakban sem mond le a szexi megjelenésről.

