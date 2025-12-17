Forróbb, mint a bejgli: megérkeztek Tolvai Reni bevállalós karácsonyi fotói

Tolvai Reni azok közé a hírességek közé tartozik, akik nem várnak december 24-ig az ünnepi hangulattal. Az énekesnő már jóval karácsony előtt elkészítette dögös fotósorozatát, amelyen vörösben, merészen pózol.
Tolvai Reni szexi fotóval várja a karácsonyt
Míg sok sztár csúnyapulcsiban ünnepel, Tolvai Reni idén is a bevállalósabb vonalat képviseli. Fotóin egyszerre karácsonyi és kifejezetten dögös hangulatot teremt, bizonyítva, hogy az ünnepi időszakban sem mond le a szexi megjelenésről.
A teljes cikket a BORS oldalán találja.
Kapcsolódó tartalmaink:
Tolvai Reni a magyar Beyoncé? Fotókon a vadító énekesnő
Tolvai Reni újra elkápráztatta rajongóit egy merész és csillogó fotósorozattal. Az énekesnőt sokan a világhírű Beyoncéhoz hasonlították, vadító arany öltözéke és magabiztos kisugárzása elkápráztatta rajongóit.
Tolvai Renit a fejéből ömlő vér sem állította meg
Az énekesnőt kemény fából faragták. Tolvai Reni vérző fejjel pózolt a kameráknak – a vér szerencsére nem igazi, a sztár halloweeni jelmezbe bújt.