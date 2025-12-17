Forróbb, mint a bejgli: megérkeztek Tolvai Reni bevállalós karácsonyi fotói

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Már teljes karácsonyi lázban ég az énekesnő, aki idén sem a visszafogottságot választotta. Tolvai Reni szexi „télanyóként” hangolódik az ünnepekre, és ezt látványos fotókkal is megmutatta.
Tolvai Reni azok közé a hírességek közé tartozik, akik nem várnak december 24-ig az ünnepi hangulattal. Az énekesnő már jóval karácsony előtt elkészítette dögös fotósorozatát, amelyen vörösben, merészen pózol.

Fotó: Bors/Bánkúti Sándor

Tolvai Reni szexi fotóval várja a karácsonyt

Míg sok sztár csúnyapulcsiban ünnepel, Tolvai Reni idén is a bevállalósabb vonalat képviseli. Fotóin egyszerre karácsonyi és kifejezetten dögös hangulatot teremt, bizonyítva, hogy az ünnepi időszakban sem mond le a szexi megjelenésről.

A teljes cikket a BORS oldalán találja.

Tolvai Reni a magyar Beyoncé? Fotókon a vadító énekesnő

Tolvai Reni újra elkápráztatta rajongóit egy merész és csillogó fotósorozattal. Az énekesnőt sokan a világhírű Beyoncéhoz hasonlították, vadító arany öltözéke és magabiztos kisugárzása elkápráztatta rajongóit.

Tolvai Renit a fejéből ömlő vér sem állította meg

Az énekesnőt kemény fából faragták. Tolvai Reni vérző fejjel pózolt a kameráknak – a vér szerencsére nem igazi, a sztár halloweeni jelmezbe bújt.

 

