Rejtélyes fények jelentek meg Kijevben az oroszok súlyos bombázása után

Több nőt megkéseltek a metróban

Tolvai Reni gyászol – karácsonykor tört meg teljesen az énekesnő

Az ünnepi időszak sokak számára a meghittségről szól, ám idén nem mindenkinek hozott örömöt. Tolvai Reni karácsonykor jelentette be, hogy elhunyt szeretett kutyája, Luxi, aki 14 éven át volt hű társa a mindennapokban.
Tolvai Reni néhány nappal az ünnepek előtt még vidám hangulatban, különleges jelmezben készült a karácsonyra, pénteken azonban már megtörten osztotta meg követőivel a fájdalmas hírt. Az énekesnő elárulta, hogy szívbetegséggel küzdő yorkshire terrierje, Luxi az éjszaka folyamán örökre elaludt – írja a Bors.

TolvaiReni, Tolvai Reni
Tolvai Reni karácsonykor megrendítő veszteségről számolt be
Fotó: Bors/Bánkúti Sándor

„Hatalmas csend maradt utána” — Tolvai Reni

Megrendítő sorokban írta le, hogy hosszú ideje küzdöttek a betegséggel, és mindent megtettek azért, hogy a kis kutya jó állapotban maradjon. Az utolsó órák azonban már elviselhetetlenek voltak — Luxi tekintetéből érezte, hogy eljött a búcsú ideje. Az énekesnő szerint hatalmas csend és fájdalom maradt utána.

A posztban külön köszönetet mondott az állatorvosoknak is, akik az ünnepi időszak ellenére végig segítették őket. Luxi emlékére egy közös pillanatokból összeállított videót is megosztott, amely sok követőt könnyekig meghatott.

