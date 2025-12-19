Dobjon el mindent! Tolvai Reni szexi szettjétől a Vörös-tenger is kettévált

Tolvai Reni nemcsak a tehetségéről, hanem feltűnően dögös megjelenéséről is híres, amit a rajongói kifejezetten nagyra értékelnek. Úgy tűnik, az énekesnő egyik kedvenc időszaka a karácsony, hiszen az ünnepek közeledtével újra és újra meglepi követőit merész, mégis játékos tartalmakkal.

Tolvai Reni

Fotó: Bors/Bánkúti Sándor

Tolvai Reni szexi videója: Grincsként tüzeli fel a karácsonyi hangulatot

Nemrég a Jim Carrey által ikonikus módon megformált Grincs karakterébe bújt bele, ám természetesen a saját stílusában. A klasszikus filmes figura most egy teljesen új értelmezést kapott: Tolvai Reni egy kifejezetten szexi változatot hozott létre, amely garantáltan más megvilágításba helyezi a karaktert.

Korábban Tolvai Reni a Mikulás egy szexi változatának öltözött be: vörös színű, fehér prémes ruhában pózolt, ami szintén nagy visszhangot váltott ki. Úgy tűnik, az ünnepi karakterek újragondolása különösen közel áll hozzá, és a közönség is vevő erre az irányra – számolt be az ütős részletekről a BORS, ahol a grincses videót is megtekintheti.

Tolvai Reni szexi Grincsnek öltözött Forrás: tolvaireni/instagram

