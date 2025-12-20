Tolvai Reni is beszállt a sztárok ünnepi őrületébe

Tolvai Reni sem maradt ki a divatlázból. Az énekesnő hatalmas, vörös masnikkal tette még ünnepibbé megjelenését, mintha egy élő karácsonyi ajándék lépett volna a rajongók elé. A kommentelők azonnal kiszúrták a feltűnő kiegészítőket, sokan pedig azt találgatták, honnan szerezte be a különleges darabokat.

Tolvai Reni

Fotó: Tolvai Reni/Instagram

A masnitrend nem csak Reni kedvence: Miss Mood, Iszak Eszti, Varga Rebeka, Vareha Petra és Yamina is látványos dekorációval és ünnepi szettekkel állt bele az új irányzatba. Van, aki a klasszikus piros árnyalatokra esküszik, más a nude és púderes színeket választotta, de a szabály mindenkinél ugyanaz: minél nagyobb, annál jobb. Tolvai Reni is egy hatalmas masnit választott.

Úgy tűnik, idén karácsonykor a masni lett az ünnep koronázatlan királynője. Legyen szó karácsonyfáról, hajdíszről vagy stúdiódekorációról, a magyar sztárok egyértelműen üzentek: masniból sosem elég.

Grincs-jelmezben

Tolvai Reni a napokban egy szexi Grincs-jelmezben is megmutatta magát, amivel alaposan felforgatta a karácsonyi hangulatot.

