Törőcsik Franciska nem csupán rendkívül tehetséges színésznő, de elképesztően szép is, a rajongói pedig rendszeresen szóvá is teszik ezt a közösségi oldalán a kommentszekcióban, hiszen mindig rengeteg dicséretet kap – főleg olyankor, amikor különleges, csábító képeket oszt meg magáról, írja a Bors.

Törőcsik Franciska új fotósorozatától elolvadtak a rajongók

Törőcsik Franciska most is pillanatok alatt elvarázsolta a követőit a legújabb fotóival, amiken valóban döbbenetesen gyönyörű, ráadásul elegáns is. Mint a bejegyzésében azt írja, december 4-én egy karácsonyi eseményen vesz részt, ahol ő lesz az est háziasszonya.

