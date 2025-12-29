Titokzatos férfi bukkant fel a Megasztár énekesnője mellett!

Tóth Abigél a Megasztár 2024-es évadában vált országosan ismertté, ahol nemcsak hangjával, hanem őszinteségével is sokakat megérintett. A műsor óta több saját dallal jelentkezett, önálló koncertet adott, és úgy tűnik, a zenei sikerek mellett a magánélete is egyenesbe került: egy titokzatos férfival osztott meg meghitt pillanatot a közösségi oldalán – írja a Bors.

Tóth Abigél új fejezetet nyitott a magánéletében

Fotó: TV2

Miért volt fordulópont a Megasztár Tóth Abigél életében?

A tehetségkutató számára nem csupán szakmai lehetőség volt, hanem lelki kapaszkodó is. Egy korábbi, nehéz kapcsolat után jelentkezett a műsorba, amely segített neki újraépíteni önbizalmát. Az élő adásokig jutva nemcsak a közönség, hanem saját maga számára is bizonyított.

A műsor idején felröppentek hírek egy rövid életű románcról, ám ezt követően az énekesnő tudatosan zárta el magánéletét a nyilvánosság elől. Tavasszal még nyíltan beszélt arról, hogy jól érzi magát egyedül, és nem keresi görcsösen a párkapcsolatot.

Ki Tóth Abigél új párja?

A friss fotókon egyelőre csak annyi látszik, hogy egy vastag kabátba, sapkába és szemüvegbe burkolózó férfi áll mellette. Az énekesnő nem nevezte meg kedvesét, de egy csókolózós kép egyértelművé tette: már nem szingli, és ezt most már nem is titkolja.

