Tóth Gabi lebukott? A párja elszólta magát!

Tóth Gabi életét ismét hatalmas kíváncsiság övezi, miután párja, Papp Máté Bence a Megasztár stúdiójában igencsak sejtelmesen nyilatkozott a karácsonyi lánykérésekről. A néptáncos szavai alapján akár az is lehet, hogy a nagy kérdés már elhangzott, csak még nem árulják el a nyilvánosságnak – írja a Bors.

Tóth Gabi és párja eljegyzése akár meg is történhetett már

Vajon megtörtént már Tóth Gabi és Papp Máté Bence eljegyzése?

Papp Máté Bence arról is mesélt, milyen meghitt és kiegyensúlyozott ünneplésre készülnek hármasban, Tóth Gabival és az énekesnő lányával. Amikor azonban arról kérdezték, készül-e jegygyűrűvel a fa alá, csak ennyit mondott:

Maradjon ez a sejtelmes titkok erdejében!

A néptáncos rejtélyes fogalmazása sokakban felkeltette a gyanút: lehet, hogy már meg is történt az eljegyzés ? Papp Máté Bence ugyanakkor hangsúlyozta: nem szeretnének hírt csinálni a magánéletükből, mert – saját történetükből okulva – most inkább óvják a közös boldogságot.

Akárhogy is, a rajongók továbbra is izgatottan találgatják, vajon mikor érkezik a nagy bejelentés Tóth Gabi és párja életéből. A jelek szerint azonban kapcsolatuk szilárd és harmonikus – gyűrűvel vagy anélkül.

Mit üzent Tóth Gabi a kislányának?

Az énekesnő különleges üzenettel köszöntötte hatéves kislányát. A posztban Tóth Gabi őszintén beszélt arról, mit jelent neki az anyaság.

Tóth Gabi új dalától megremegett a Megasztár színpada

A Megasztár élő show-jában nemcsak a versenyzők, hanem a zsűri is meglepetést okozott. Tóth Gabi új dala, a „Hamvaim”, szimbolikus üzenetet hordoz: a nehéz időszakok után ismét erőre kapott.