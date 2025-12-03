Tóth Gabi érzelmes bejegyzésben osztotta meg, miért különleges nap a mai

Tóth Gabi számára nagy nap a mai: kislánya, Hannaróza születésnapos. Az énekesnő megható bejegyzésben köszöntötte fel gyermekét és egyúttal bepillantást engedett abba is, milyen szoros kapcsolatot ápol vele – írja a Bors.

Tóth Gabi lánya hatéves lett

Fotó: Bánkúti Sándor

Hány éves Tóth Gabi lánya?

A kislány hatodik életévét töltötte be, és bár korábban mindkét szülő – Tóth Gabi és Krausz Gábor – óvta a nyilvánosságtól, ma már egyre magabiztosabban jelenik meg a kamerák előtt. Az énekesnő nyíltan vállalja, mennyit kapott tőle érzelmileg, és milyen sokat tanult az anyaság évei alatt. Tóth Gabi megható bejegyzésében így fogalmazott:

Hanna, te vagy az a fény, aki mellett már semmitől sem félek.

Gabi jelenlegi párja, Papp Máté Bence is fontos része a családi mindennapoknak, de nem apaszerepben. Gabi szerint a nyílt beszélgetéseknek köszönhetően Hannaróza minden helyzetet tisztán lát, és a szeretet az, ami igazán összetartja őket.

Új vallomással állt elő Tóth Gabi

A Nőfilter podcast legújabb adásában ismét személyes és társadalmi témák kerültek elő. Tóth Gabi arról beszélt, miért érzi úgy, hogy Magyarország biztonságosabb, mint sok nyugat-európai ország, és milyen tapasztalatok jutnak el hozzá külföldön élő barátaitól.

Tóth Gabi új dalától megremegett a Megasztár színpada

A Megasztár élő show-jában nemcsak a versenyzők, hanem a zsűri is meglepetést okozott. Tóth Gabi új dala, a „Hamvaim”, szimbolikus üzenetet hordoz: a nehéz időszakok után ismét erőre kapott.