Tóth Gabi szexi papokról beszélt

Tóth Gabi az elmúlt években nemcsak a zenéje miatt került reflektorfénybe, hanem szókimondó megszólalásai okán is. Az énekesnő gyakran beszél a hit és a vallás szerepéről az életében, miközben rendszeresen kritikák és támadások érik a médiában.
Állandó figyelem és botrányok Tóth Gabi életében
Gabi élete az utóbbi időszakban több botránytól is hangos volt. A válás Krausz Gábortól hosszú időre uralta a magyar sajtót, később pedig a testvérével, Tóth Verával kialakult konfliktus is nyilvánosságot kapott. Ezek az események tovább erősítették azt a képet, hogy az énekesnő folyamatos nyomás alatt él.
Ezúttal a Nőfilter podcast vendégeként beszélt egy olyan jelenségről, amely szerinte alapvetően félre van értve.
Tóth Gabi hangsúlyozta, hogy sokan még mindig külsőségekhez kötik a vallásosságot, miközben a lényeg szerinte egészen máshol van.
Szexi papok és hitelesség
A beszélgetés középpontjába a papok új generációja került. Manapság egyre népszerűbbek az úgynevezett influenszer papok, akik jóképűek, divatos megjelenésűek, és a modern eszközökkel próbálják közelebb hozni az embereket a hithez. Tóth Gabi szerint, ha ennek hatására akár csak néhány ember közelebb kerül a valláshoz, az már önmagában pozitív.
Az énekesnő arról is beszélt, hogy Magyarországon is vannak jóképű papok, de számára nem a külső a döntő. Mint fogalmazott, nem azt nézi, milyen az arcuk, hanem azt, milyen hitelességgel adják át Isten igéjét.
Szerinte ideje lenne lazítani azokon a merev elvárásokon, amelyek a vallásosságot kizárólag külső jegyekhez kötik – írja a BORS, akinek oldalán további titkokat tudhat meg a témában.
