Véget ért a testvérháború? Tóth Gabi és Tóth Vera együtt ünnepelték a karácsonyt

Tóth Gabi számára idén különösen sokat jelentett a karácsony: hosszú idő után végre újra együtt ünnepelhetett a család. Az énekesnő közösségi oldalán osztotta meg, hogy a korábbi konfliktusok ellenére béke és szeretet lengte körbe az ünnepeket, ami számára gyerekkorát idézte vissza – írja a Bors.

Tóth Gabi

Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi végre újra együtt ünnepelt a családjával

Az elmúlt időszak nem volt könnyű a család számára, voltak eltávolodások és fájdalmas csendek is. Idén decemberben azonban sikerült rendezni a nézeteltéréseket, így Tóth Gabi számára újra teljessé vált az ünnep. A karácsonyi asztalnál ott volt párja, Papp Máté Bence, a szülők, valamint lánya, Hannaróza is.

Miért volt különleges ez a karácsony Tóth Gabi számára?

Az énekesnő meghatott szavakkal vallott arról, hogy ilyen harmonikus ünnepet utoljára gyerekkorában élt meg. Bejegyzésében hangsúlyozta: a legnagyobb ajándék nem a fa alatt lapult, hanem az együttlét, a nevetés és az, hogy újra egymás szemébe tudtak nézni. Külön öröm volt számára, hogy mindezt már kislányával együtt élhette át.

Tóth Gabi és Tóth Vera elásta a csatabárdot?

Korábban komolyabb feszültség alakult ki Tóth Gabi és Tóth Vera között a Megasztár kapcsán – azonban úgy tűnik, év végére ez a konfliktus is rendeződött, hiszen a család teljes egységben ünnepelhetett.

Mi történt Tóth Gabi és Tóth Vera közt?

Tóth Vera közösségi oldalán fakadt ki egy rajongói kérdésre válaszolva, és szokatlanul éles szavakat használt a Megasztár 2025 kapcsán. Az énekesnő – aki a műsor első évadának győzteseként robbant be a köztudatba – most kijelentette: a mostani Megasztár már nem a tehetségről szól, hanem kőkemény trash, amit szégyell. Ezzel közvetve húgát, Tóth Gabit is kellemetlen helyzetbe hozta.

Tóth Gabi durván visszaszólt testvérének

Tóth Gabi, a zsűri népszerű tagja nem hagyta szó nélkül testvére kritikáját. Döbbent nyilatkozatában azt mondta, nem érti nővére kirohanását, főleg úgy, hogy Vera tavaly maga is ott tolongott a zsűriválogatáson, csak nem őt választották.